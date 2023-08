En konsolldemo for Whateverland før utgivelsen 22. september

Whateverland er et håndtegnet pek-n-klikk-eventyrspill med et forgrenende dialogsystem, ikke-lineært spill, flere noder og et unikt turbasert brettspill.

Enten du spiller på PlayStation eller Xbox, eller Switch er konsollen du velger, kan du nå nyte prequel til Whateverland gratis, et vanvittig pek-og-klikk-eventyr blandet med et turbasert brettspill. Det er en oppvarming før utgivelsen på tvers av plattformer som er planlagt til 22. september!

Hvis du elsker vridde historier med humor, klassikere, kunstnerisk grafikk og abstrakte gåter inspirert av blandede sjangre, er Whateverland ikke bare i bakgaten, det vil bli en av dine favoritt indie-perler. .

Last ned gratis forhåndsvisning PlayStation StoreDe Microsoft Store ellereShop For å teste din intelligens og humor i forkant av lanseringen i september.

PC-versjonen av Whateverland er utviklet av Caligari Games og utgitt av WhisperGames. Konsollforspillet og PlayStation 4 og 5, Xbox One og Series X|S og Nintendo Switch-porter ble produsert av Tragius Games SA, spillets konsollutgiver.