En kvinne ble halshugget i Akte: Her er det vi vet om hovedmistenkte

Den mistenkte i drapet på en halshugget Septuagenarian i Octay (Herald) ble siktet for drap på lørdag og ble varetektsfengslet, sa Beziers advokat på en pressekonferanse. Offerets obduksjon avslørt for aktor, “bekrefter at dødsfallet ble forårsaket av halshugging.”

Den 51 år gamle tidligere bokseren, som en gang var en kandidat for den nasjonale fronten i nord, er eksmannen til denne husmannen i Septuaginta.

I 2020 sparket “denne rengjøringsdamen offeret, som var varetektsfengslet mistenkt for å ha stjålet penger fra mannen hennes mens han gjorde merkelige jobber hjemme,” sa Rafael Baland, advokat for fredag. Den inneholdt “mange CCTV -bilder”, som forvirret den mistenkte, samt “flere blandede DNA -spor etter offeret og den mistenkte”.

Men mannen sa i politiets varetekt at han “ikke husket noe og hadde lidd i mange år av nevrologiske lidelser forårsaket av boksing.” Det sa Polland til journalister.

Han sier at han ikke husker noe

Aktor overlot undersøkelsen til sorenskriveren “Å utføre all nødvendig medisinsk praksis om virkeligheten og konsekvensene av nevrologiske og hukommelsesforstyrrelser”.

“Han sier at han ikke husker noe som ble bekreftet av kona, sa advokaten til Pacers. På morgenen på hendelsesdagen dro han til psykiateren.”

50 politifolk er mobilisert

I hans hjem fant etterforskerne vegger dekket med utskiftbart papir. Hans kone sa: “Han trenger alt dette, så han vet hva han skal gjøre hele dagen.” Ifølge advokaten hadde paret vært separert i 18 måneder “men hun tok seg av det daglig for å sikre at hun hadde det bra”.

Brannmannskaper fant den halshugget pensjonisten hjemme hos ham i Adjutant onsdag rundt klokken 10.00. 50 politifolk var konsentrert i denne saken i tre dager. Innen 24 timer pågrep de den mistenkte.

“Det er nødvendig å gå veldig raskt,” sa advokat Balland.