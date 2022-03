En kvinne ble kastet ut under et møte med Emmanuel Macron: «Jeg ble misbrukt, jeg ble tvangsført bort» (video)

Som en del av et møte arrangert av avisene til Sud Ouest-gruppen, var Emmanuel Macron på vei til Pau denne torsdagen for å svare på spørsmål fra tolv lesere. Sistnevnte, valgt av redaksjonen til Sud Ouest, deltok ikke alene på møtet: de andre personene mottok også en invitasjon fra Macrons parti. Sonia Benhamada er en av dem. Han ble utvist fra møtet før Macron ankom Beaumont-palasset, hvor møtet ble holdt.

En journalists video fra Lu Figaro viser Sonia Benhama iført et belte og blir eskortert ut av rommet av en sikkerhetsvakt. «La meg være i fred», spør han gjentatte ganger, mens en vakt prøver å ta telefonen hans og mange tar ham ut. Ingen opptak av scenen som førte til utvisningen hans ble sendt, av den enkle grunn at ingen hadde myndighet til å skyte inne, bortsett fra to medier som var forhåndstildelt og utstyrt med kameraer.

I følge Emmanuel Macrons rettshåndhevelsestjenester ble LCI-korrespondent Paul Laurero kontaktet og sa: «Denne kvinnen filmet andre gjester som ble angrepet på telefonen hennes. Hun truet sikkerheten til mengden.» Dette er grunnen til at Sonia Benhamada ble utvist.

Sistnevnte snakket med tårer foran kameraene til La Republic des Pyrnes som forlot Beaumont-palasset. «Jeg ble tatt ut av rommet da jeg var alene. De tok telefonen min med makt, de tok papirene mine,» sa han. «De respekterer ikke ytringsfriheten», beklaget Sonia Benhamada, som sa at hun ønsket å forsvare rettferdighetens sak. Han forklarte senere at foreldremyndighet over barna hans var fjernet, og at han hadde blitt «misbrukt», så han planla å avhøre Emmanuel Macron om saken. «Jeg har ingen intensjon om å skade konvensjonen hans,» sa han.