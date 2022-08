En lastebil uten bremser pløyer inn i en folkemengde i Tyrkia: minst 16 døde og 29 skadde

Minst 16 mennesker ble drept og 29 skadet da en lastebil ved et uhell kjørte inn i mennesker i en by i det sørøstlige Tyrkia, sa Tyrkias helseminister lørdag.

«Seksten mennesker ble drept og 29 skadet, åtte av dem kritisk, i en ulykke etter en ødelagt bremse på en lastebil som traff en folkemengde i Derrick.»I provinsen Martin sa minister Fahrettin Koca på Twitter.

Videoer sendt av tyrkisk presse viser at sjåføren mister kontrollen over lastebilen sin, treffer flere kjøretøy i full fart og fotgjengere som prøver å flykte. Ifølge Tyrkias offisielle nyhetsbyrå Anadolu skjedde en trafikkulykke med tre kjøretøy involvert på samme sted kort tid før, og redningsmannskaper var på stedet da lastebilen kjørte inn i folkemengden.

Seksten mennesker ble drept og 21 skadet da en ambulanse og en buss kolliderte på motorveien som forbinder Gaziantep med Nisib. I følge det tyrkiske nyhetsbyrået DHA kolliderte en ambulanse, en brannbil og et kjøretøy tilhørende en gruppe journalister på vei til ulykkesstedet front mot front med en buss som kjørte på samme motorvei. Fire redningsarbeidere, tre brannmenn og to journalister fra det tyrkiske nyhetsbyrået Ilhas var blant de 16 omkomne, ifølge lokale medier. Bilder utgitt av DHA-byrået viste at baksiden av ambulansen var delvis ødelagt, den rammede bussen lå på siden og fronten revet fra hverandre.