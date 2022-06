En legendarisk attraksjon vil forsvinne fra fornøyelsesparken, til stor ergrelse for de mest nostalgiske…

Bellewerde Park har annonsert at siste sesong av den 40-pluss år gamle Beetle har startet, og attraksjonen vil bli erstattet av en ny vannattraksjon som åpner våren 2024.

Besøkende som ønsker å oppleve en siste nostalgisk tur på den berømte Beetle kan imidlertid ta turen til Belwerde Park hele sommeren.

Legendarisk lokke

La Coccinelle er et «lite skip» som ligger helt vest i Bellewaerde Park. Attraksjonen ble bygget i 1981 av det tyske byggefirmaet Zierer. Dermed er attraksjonen 41 år gammel og er et av de eldste stedene i parken. Stadionet er 360 meter langt og 8 meter høyt. Maksimal trekkhastighet er 36 km/t.

Toget består av 20 vogner og kan frakte 40 passasjerer per sving. En runde er alltid synonymt med dobbel nytelse fordi syklusen alltid fullføres to ganger.

La Coccinelle vil vike for en helt ny akvatisk attraksjon. Denne nye attraksjonen skal etter planen åpne våren 2024. For å overholde denne tidsplanen må rivingsarbeidet på Coccinelle og enkelte bygninger i Far West starte denne vinteren.

Den siste runden finner sted søndag 6. november kl 18 i Bellewaerde Park. De som vil sørge for å være med kan delta i Facebook-konkurransen som går av stabelen 30. juni. Hvem som helst kan laste opp et gammelt eller nylig bilde av seg selv til marihøna. De fire deltakerne med flest stemmer innen slutten av sommeren vinner billetter til siste runde av Beetle.