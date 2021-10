“En leiesoldat? Jeg dro til en av de største klubbene i Belgia, ikke til Kina.”

Tvunget til å dele mot Standard de Liege Cortridge (1-1) I dag er det 13. dag av mesterskapet, lørdag kveld. En ny partisjon Luca Elsner Han har ennå ikke tatt seieren i Pro League siden benken kom til ligaen.

“Til tross for vanskeligheten kom vi tilbake i kampen. Da vi ga opp, hadde endringene tillatt laget å komme tilbake på sporet. jeg er veldig glad போகடி, Har gjort store anstrengelser for å komme tilbake. Han er så verdsatt her og han vil hjelpe oss mye.«Etter møtet understreket den fransk-slovenske treneren vår journalist Vincent Longandris’ mikrofon.

Alt dette blir ikke løst på et eneste sekund

Hvis Elsner er fornøyd med reaksjonen til spillerne sine, vet han at det fortsatt er mye å forbedre: “Vi fremmer ballen opp til de siste 30 meterne, men vi må vise mer teknisk nøyaktighet, vi er mer i motsatt rektangel og kontrollerer hullene bedre. Gjennom hele møtet gjorde vi det riktige defensive arbeidet og tjente penger på mangelen på bevissthet. Vi vet at det haster absolutt med å hente poeng, men vi må forstå at det er en prosess og ikke alt kan løses til fingerspissene.“.

Til slutt snakket Standards nye trener om klagen I retten til selskapet Av sin tidligere klubb Courtroy. Faktisk, LDen flamske klubben godtok ikke at den tidligere treneren ensidig hadde brutt kontrakten hans Altså uten grunn til alvorlig uredelighet. “Jeg er stille om alt dette. Det er vanskelig å forstå bildet de prøver å uttrykke om meg. Leiesoldat? Jeg dro til en av de største klubbene i Belgia, ikke til Kina. Uten erfaring? Jeg signerte kontrakten som klubben ga meg, og jeg endret ikke noe i den kontrakten. Det er lett å se bare en del av bildet. Det er et bilde avbildet, og en realitet“, avsluttet Luca Elsner.