En lekkasje avslører Samsungs nye produkter en måned i forveien!

I slutten av juli arrangerer Samsung sitt andre møte for året for å introdusere sin andre runde med nye produkter. Arrangementet kalt Unpacked finner sted i Seoul, Sør-Korea. Den eneste bekymringen er at det er vanskelig hos Samsung å opprettholde hemmelighold rundt de aktuelle produktene. Bilder av Galaxy Z Fold 5, Flip 5 og Galaxy Watch 6 sammenleggbare smarttelefoner som var beregnet på selskapets markedsavdeling er allerede utgitt individuelt. I dag har andre reklamebilder av alle nyhetene blitt avslørt. Som alltid er det Twitter-kontoen @evleaks som la ut disse bildene først, før de ble fjernet etter Samsungs forespørsel. Siden den gang har firmaet søkt etter disse bildene på sosiale medier. De viste frem Galaxy Z Flip 5 og dens store skjerm, det store Tab S9 Ultra-nettbrettet med sin S Pen, og den kommende Galaxy Watch 6 med sin kroneutstyrte Classic-versjon.

Kom deg ut av overraskelseseffekten!

Til syvende og sist gir disse siste bildene ikke så mye, siden andre grafiske gjengivelser allerede hadde lekket. På den annen side vet vi nå at alle disse produktene vil bli avduket neste måned. Når det gjelder funksjonene, vil Galaxy Tab S9 Ultra-nettbrettet ifølge de siste ryktene være utstyrt med en Amoled-skjerm med en definisjon på 2560 x 1600 piksler. Diagonalen vil være 14,6 tommer. Enheten vil bli drevet av en brikke. Snapdragon 8 Gen 2 akkompagnert av 16 GB RAM. For å drive den ville Samsung ha valgt et 11 200 mAh batteri (45W hurtiglading). Nettbrettet vil være det første av merket som er IP68 vanntett. På sin side bør de sammenleggbare Fold 5 og Flip 5 også være utstyrt med samme prosessor som dette nettbrettet. Vi vet også at hengslene ville blitt forbedret for å lette og slanke telefonen. På bildene som allerede er lagt ut, kan vi også se at Flip 5 har en stor skjerm når den er brettet.