En lovgiver i Texas har lagt ut en video av politiet som kommer for å arrestere ham

Et medlem av Texas State Legislature besøkte kontoret sitt med et statlig rettshåndhevelsesbyrå, og han og andre demokrater nektet å komme til State House-nettstedet for å stemme på to antiregningsforslag som republikanerne fulgte.

Video Skrevet på Twitter Statsrepresentant Shawn Theory viste offiseren som kom til kontoret sitt med Department of Public Security, bevæpnet med en sersjant til Underhuset for å tvinge ham i varetekt.

Imidlertid har fru Theory allerede ankommet Washington, D.C., sammen med andre demokrater i statens lovgivende organ, for å presse kongressen for å beskytte og forsvare stemmerett på føderalt nivå.

I et påfølgende Instagram-innlegg sa Theory at selv om mange av hennes kolleger fra Austin ikke gikk på de samme flyvningene, var hun i stand til å dra før politimyndigheten ankom.

“Jeg forlot staten akkurat i tide for å hindre guvernøren i å arrestere meg og tvinge meg til å gå tilbake til Capitol-bygningen. Vi trekker ut hvert verktøy i verktøykassen for å stoppe den mest diskriminerende delen av velgerloven som vi har sett i flere tiår, ”skrev Theory.

Flere av hans kolleger møtte senatets majoritetsleder Chuck Schumacher på tirsdag for å uttrykke sin støtte til lovgiverne og deres innsats, mens visepresident Kamala Harris forventes å møte komiteen.

President Joe Biden holdt en tale om stemmerett i Philadelphia på tirsdag, da stykket kom ut og GOP-ledede antiregningsregninger ble vurdert over hele landet.

Under talen beskrev han republikanernes innsats som et «angrep på treningsstudioet for det 21. århundre» og lovet å motarbeide dem ved å doble størrelsen på stemmeretten i rettsvesenet.