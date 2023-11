En manchoisekvinne skal simulere livet på Mars i USA

Lisa Fauconnier, en student ved Supaéro Higher Institute of Aeronautics, skal tilbringe en måned i Utah-ørkenen. Målet: reprodusere forholdene for livet på Mars.

Om knappe tre måneder tar Lisa Fauconnier skrittet fullt ut og flyr til Mars, eller nesten der. Fra 18. februar til 16. mars vil Manchoise, en student ved Institut supérieur de l’aéronautique de l’espace Supaéro de Toulouse, reise med en delegasjon til Utah-ørkenen (USA) for å komme nærmere leveforholdene på appelsinen. planet.

«Vi skal bo i en måned på feriestedet og gjøre alt som om vi var på denne planeten. Dette inkluderer maten vi spiser under utflukter,» sier han i BFM Normandie.

Lisa vil være ansvarlig for mannskapets fysiske og moralske velvære. Det er hun som skal organisere de daglige idrettsøktene og samholdsaktivitetene så lenge ekspedisjonen varer.

«Målet er å sikre at alle er ved god helse for å oppfylle oppdraget,» oppsummerer han.

Et slikt vitenskapelig mål

Stasjonen er delt inn i flere deler: en hovedbygning som skal fungere som oppholdsrom, et utendørs drivhus forbundet med tunneler, en «vitenskapskuppel» (en infrastruktur som gjør at vitenskapen kan utforskes interaktivt, red.anm.) og et observatorium.

«Vårt mål er todelt. For det første er det simuleringsaspektet, det faktum å respektere begrensningene som er pålagt astronautene som faktisk ville dra til Mars,» sier han først.

«Det andre målet er vitenskapelig. Det vil være utstyrstester, eksperimenter som vil teste vår evne til å reagere på stress, tretthet, etc.»

Isolert fra verden og uten oksygen

For å holde seg så nært som mulig til virkeligheten, vil mannskapet operere under forhold med oksygenmangel. Bare én begrensning er umulig å reprodusere: mikrogravitasjonen som finnes på Mars.

Deltakerne vil være isolert fra verden det meste av dagen, bortsett fra en time om dagen. I løpet av denne tiden vil du ha muligheten til å sende e-post til familie eller venner.

På grunn av de høye kostnadene for turen, en premiepott på nett ble lansert for å hjelpe mannskapet økonomisk.