Fredag, i Columbus (Hauts-de-Seine) nær Paris, ropte en mann bevæpnet med kniv «Allah Akbar» og truet politifolk under en trafikkkontroll, fikk AFP vite fra politikilder fredag.

En politikilde sa at mannen kastet en flaske og en kniv mot troppene og ropte «Alla Akbar» da han nærmet seg politiet «uten å skade politifolk» under en trafikkkontroll.

En annen politikilde sa at han ble såret av politikuler “på bassengnivå” og døde.

Denne “franske” mannen er “kjent for sine offentligrettslige fakta” og “ukjent for filbehandlingsrapporter for å forhindre terrorekstremisme” (FSPRT), ifølge kildene.

Født i 1990 og bosatt i Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), er han kjent av politiet for trafikk-, toll- og narkotikaforbrytelser, ifølge en politifagforening.

“Jeg elsker kjøligheten til Columbus-politifolk som nøytraliserte noen som truet dem med en kniv. Vi må være mer årvåkne enn noen gang, og politiet er i forkant mer enn noen gang, tvitret innenriksminister Gerald Dorman.

Kontaktet av AFP, beskrev Colombes’ EELV-ordfører, Patrick Chaïmovitch, stedet som “et vennlig nabolag, et arbeiderklassehus, på en veldig midlertidig akse, mellom Bezons og La Défense, men et miljø som føles forlatt av publikum.”

I følge en politiforbundsmann er Pettit-Columbus også kjent for å skyte og dømme skårer.

Hauts-de-Seine rettspoliti og IGPN, tatt til fange av politistyrke.