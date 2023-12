En mann fra Wavaria forelsker seg i en kamerunsk kvinne som stjeler 223 000 euro fra ham: «Disse pengene var for å kjøpe min kjærlighet»

En fil som denne møter vi mer og mer i Neville Criminal Court. Han ble undersøkt under sesjonen 11. oktober, i nærvær av den skadelidte, men i fravær av Jane, som forsvant ut i løse luften.

Gaston møtte Jane på en datingside. Et vennlig forhold ble til et romantisk forhold for denne tidligere direktøren for et selskap som er aktivt i videosektoren. Jane fortalte ham om å gjøre prosjekter i Yaoundé, Kamerun, som tilsynelatende fikk ham til å sikle. Første betalingsdato: 23. november 2019. Lån. Det kan dreie seg om å bygge og drive en restaurant.

En ansatt svelger penger stjålet fra en reisende på Manila flyplass (video)

Hun skal ha vist bilder av planene og forklart at det ville være fint å ha penger til å dekke reise, overnatting og kjøpet av bilen som trengs for å reise i hovedstaden i dette sentralafrikanske landet. I tillegg kommer en fetter (eller lignende) som bor i Hainaut og trenger økonomisk hjelp.

Betalinger følger hverandre

Sjenerøs og blind fortsetter vår mann å spille bankmannen. Betalinger følger hverandre. Den siste dateres tilbake til juni 2021. For å tilfredsstille Jins enorme appetitt nå, vil han selge et hus og en tomt.

Han praktiserer prostitusjon med partneren sin og stjeler pengene hennes!

De beste tingene slutter alltid, som det sies. Gaston blir mistenksom ettersom musen hans har en tendens til å bli stadig mer plage. Han ender opp med å innse at han er blitt manipulert, spesielt når han får vite at kvinnen har blitt kontrollert i en prostitusjonssalong i Brussel.

Aktoratet var ikke i humør til å gi den minste gunst til tiltalte, som brukte samme handlingsmetode mot andre belgiere. Han krevde to års fengsel.

Motetilbehør blir stjålet fra St Lamberts utstillingslokaler i Liège

Kontoutskrifter analysert av etterforskere viser betalinger på 223 000 euro. Mens han lyttet, ga saksøker følgende uttalelse: «Dette var penger for å kjøpe kjærligheten min.»

Var retten følsom overfor denne påstanden? Tiltalte ble imidlertid frifunnet uten å ha lest dommen og dermed uten å avgi forklaring. En kjennelse som ikke burde tilfredsstille påtalemyndigheten. Anke er derfor en del av tingenes logiske rekkefølge.