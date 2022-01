En mann gjemmer seg fra landingsutstyret til et fly og reiser 9000 km

Militærpolitiet, som gjemte seg i det fremre landingsutstyret til et lastefly som reiste 9000 km mellom Johannesburg og Amsterdam, kunngjorde søndag at mannen var innlagt på sykehus.I stabil tilstand“.

Talsmann for Royal Netherlands Military Police, John Helmonds, sa at en uidentifisert mann hadde krasjet inn i flyet før han forlot Johannesburg. “Mannen ble funnet i live i flyets neseutstyr og ble fraktet til sykehus i stabil tilstand.“, beskrev han til AFP og la til”Det er bemerkelsesverdig at mannen fortsatt er i liveDa brannvesenet dro ham ut av enheten, var personen kald og fuktig.

Flyreiser mellom Johannesburg og Amsterdam tar i gjennomsnitt 11 timer.

Ifølge John Helmonds er det sjelden å fly til Nederland, og bemerker at tidligere forsøk har involvert personer fra Nigeria og Kenya.

I fjor fant grensepolitiet liket av en nigeriansk mann på undersiden av et fly som landet på Amsterdam-flyplassen Shipol.