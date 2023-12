En marokkansk by blant de 100 vakreste byene i verden

Marrakesh rangerer 91. bak Riyadh (Saudi-Arabia) i rangeringen av de 100 beste urbane destinasjonene i verden for 2023, utarbeidet av Euromonitor International. Besøkende kan utforske en rekke steder i okerbyen. Vi kan blant annet nevne det tidligere hjemmet til Yves Saint Laurent, MAP Marrakesh Museum, som huser mer enn 30 tusen juveler fra hele verden, og de to store hotellene Royal Mansour and Art. Okerbyen ligger foran Vilnius (Litauen), Mugla (Tyrkia), Zhuhai (Kina) og Mekka (Saudi-Arabia).

Paris er fortsatt verdens fremste urbane destinasjon. Etterfulgt av Dubai (De forente arabiske emirater), Madrid (Spania), Tokyo (Japan) og Amsterdam (Nederland). Punta Cana (Den dominikanske republikk) er rangert som nummer 96. Guilin (Kina), Hanoi (Vietnam), Kairo (Egypt) og Muscat (Oman) fullfører topp 100.

Euromonitors 2023 Topp 100 Urban Destinations Index evaluerer 55 indikatorer på tvers av seks nøkkelpilarer. Disse pilarene er: økonomisk og kommersiell ytelse, turisme, reiselivsinfrastruktur, reiselivspolitikk og attraktivitet, helse og sikkerhet og bærekraft.