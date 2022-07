En mengde potensielt beboelige måner

du vil også være interessert

[EN VIDÉO] Direkte observasjon av dannelsen av en eksomoon Det gigantiske Alma-radioteleskopet har tatt det første direkte bildet av en måne som dannes rundt en veldig ung gigantisk planet.

Når vi tenker på astrobiologi i vår Solsystemetvi vanligvis tenker på mars. Den røde planeten, nær jorden, skjermet i det siste vannet i staten væske på overflaten, noe som gjør den til en ideell kandidat for søken etter utenomjordisk liv. Men forskere tyr i økende grad til studiet av måner ytre solsystem: noen, somEuropa – månen av Jupiter – eller fraEnceladus – månen av Saturn – Mistenkt for å huse et flytende indre hav, som kan huse liv, noe som førte til leting etter utenomjordisk liv utenfor stue ens stjernesystem.

Gravitasjonsinteraksjoner for å varme opp det indre av månene?

For å forstå mekanismene som spiller inn for å danne et flytende hav inne i en kropp langt fra stjernen, kan vi ta eksemplet med Europa, en satellitt av Jupiter. Her erEnergi solens energi er for svak til å holde flytende vann der, men forskerne mistenker sterkt tilstedeværelsen av en innlandshavet. Ifølge forskerne ville det være gravitasjonsinteraksjonene mellom månen og vertsplaneten Jupiter som ville tillate generering av bevegelser i Europas indre, og dermed holde en høy nok temperatur under månens overflate til å danne et lag med flytende vann der: dette kalles tidevannsoppvarming.

Tatt i betraktning det relativt store antallet måner som sannsynligvis vil huse et indre hav i vårt solsystem alene, vurderer forskere mulighetene for å observere lignende flermånesystemer andre steder i vårt solsystem. Galaxy er ganske høye, noe som setter søket etter tegn påeksobiologi utenfor den beboelige sonen til et stjernesystem. Innenfor studiet dittforskere påpeker at innenfor multi-lunare systemer resonanser orbital – for eksempel når omløpsperiode av en måne rundt vertsplaneten er dobbelt så lang som et sekund – mellom forskjellige måner kan øke tidevannsoppvarmingen. I noen tilfeller kan disse resonansfenomenene øke eksentrisiteten til en måne, og også øke oppvarmingseffektene. I modellene som er brukt i studien, kan tidevannsoppvarming, i det mest ekstreme teoretiske tilfellet, varme det indre av en måne med mer enn 200°C, for en måne som går i bane rundt en måne. eksoplanet terrestrisk type på to til fire dager.

Gravitasjonsinteraksjoner for å stabilisere et system?

Men gravitasjonsinteraksjonene mellom to kropper kan ha andre applikasjoner for beboelighet av et system. I et mer kjent tilfelle antyder forskere at dannelsen av månen spilte en avgjørende rolle i fremveksten av liv på jorden, ved å stabilisere helningen aksial av planeten vår, noe som tillater utseendet til en vanlig sesongsyklus. Oppvarmingen indusert av interaksjonene mellom de to kroppene spiller også en rolle i bevegelsene i jordkjernegenererer magnetfelt som beskytter oss mot kosmiske strålerog det beskytter vår atmosfære siden solvind. Således har gravitasjonsinteraksjoner mellom en planet og dens måner effekter på beboeligheten til både månene og planeten.

Disse resultatene har viktige anvendelser i søket etter liv utenfor vårt solsystem, nå inkludert søket etter eksomooner, som er svært vanskelige å finne. I følge studieforfatterne kan effektene indusert av gravitasjonsinteraksjoner mellom en eksoplanet og dens mulige måner, på den annen side være synlige, og potensielt lette deteksjonen av eksomooner.

Fremtidige leseideer for sommeren? For å feire starten på ferien, tilbyr vi deg Mag Futura til fortrinnsprisen på €15 i stedet for €19, det vil si 20 % rabatt ! Hva er Future Mag? Vårt første papirmagasin med mer enn 200 sider for å gjøre vitenskap tilgjengelig for så mange mennesker som mulig

4 store vitenskapelige spørsmål innen 2022, fra jorden til månen

innen 2022, fra jorden til månen Hjemmelevering* *Spesialtilbudet gjelder til 19. juli. Levering skjer i Frankrike (unntatt hovedstads-Frankrike), Sveits, Belgia.