En Mercedes solgt for 135 millioner euro, verdensrekord for en bil på auksjon

1955 Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe ble solgt 5. mai på en hemmelig auksjon holdt på Mercedes-Benz Museum i Stuttgart, Tyskland, i samarbeid mellom Sotheby’s luksusbilfirma og den tyske bilprodusenten.

Priset til 135 millioner euro ble denne Mercedesen solgt tre ganger den forrige rekorden siden 2018 av en Ferrari 250 GTO fra 1962 som ble solgt i 2018 av RM Sotheby’s for mer enn 48 millioner dollar (45 millioner euro).

I tillegg er Mercedes «300 SLR nå blant de ti dyreste varene som noen gang er solgt på auksjon», skrøt RM Sotheby’s i en pressemelding publisert torsdag i London og fraktet av Sotheby’s morselskap til New York. Denne ukens vårkunstauksjon.

Faktisk, ifølge en klassifisering laget av Agence France-Presse for kunstverk solgt på auksjon de siste årene, spesielt i New York, ble den absolutte rekorden holdt av Leonardo da Vincis «Salvator Mundi», som ble solgt i november 2017 for 450,3 millioner av Christie’s i New York.

Deretter kommer Andy Warhols «Shot Sage Blue Marilyn», som ble solgt for 195 millioner dollar på Christie’s 9. mai, og ble det dyreste kunstverket på 1900-tallet som noen gang er solgt på auksjon.

For verk fra 1900-tallet ble «Women of Algeria (versjon 0)» av Pablo Picasso (179,4 millioner dollar i mai 2015) og «No Recovering» av Amedeo Modigliani (170,4 millioner i november 2015) solgt på Christie’s.

I henhold til rekkefølgen av kunstverk som har solgt på auksjon for mer enn 100 millioner dollar, ble Mercedesen solgt 5. mai av RM Sotheby’s og rangerer på sjette eller sjuende plass.

Bilen, som var eid av det andre eksemplet av Mercedes-Benz, er solgt til en privat samler og inntektene fra salget skal brukes til å «opprette et internasjonalt fond + Mercedes-Benz stipend og forskerutdanning. For ungdom innen miljø vitenskaper og dekarbonisering», ifølge RM Sotheby’s.