En merkelig feil i Windows 11 underholder brukerne

Opplever du også at Windows 11 er veldig tregt? Vær oppmerksom på at en lykkelig feil har, merkelig nok, satt fart i File Explorer. Dessverre må Microsoft fikse denne feilen…

Brukeropplevelse er en av de største svakhetene ved Microsofts Windows-operativsystem. Hvis tidligere versjoner av operativsystemet generelt var enstemmige, skiller Windows 11 seg hovedsakelig ut for sin treghet og dets utrolige antall feil. Noen av dem er veldig irriterende og kompliserer noen ganger brukerens arbeid, mens andre er… fantastiske. Det siste Neo’s I X, veldig overraskende.

Filutforsker, som vanligvis tar litt tid å vise en mappes innhold når de er store, vises i et helt nytt lys. Når du åpner Utforsker og blar gjennom mapper, åpnes alt umiddelbart. Den fantastiske hastigheten vi ikke har hatt siden Windows 7 er hyggelig å se.

Dessverre er dette en feil. Hvis vi tror at dette ikke vil bli fikset av Microsoft-teamene, virker det logisk at det er et resultat av en svært viktig defekt eller feil som selskapet ikke kan forlate som det er.

Bytt til fullskjerm for å få fart på systemet

Ifølge Neo er alle versjoner av Windows 11 berørt, enten det er de første versjonene (22 000, 21H2) eller de siste versjonene av Canary Insider. Som nettstedet påpeker, «Selv om feilen gjør File Explorer raskere, ville det være fint å ha denne typen ytelse som standard. Windows 11 skal ha bedre generell ytelse enn tidligere versjoner, men det er ikke tilfelle.

Vitnesbyrdene til noen internettbrukere på Reddit er veldig interessante hvis de er sanne. «Jeg testet den på en musikkmappe med over 1 800 undermapper og over 25 000 filer: alt åpnes umiddelbart, flott», @err404t er fornøyd. På sin side forklarer @Ryarralk at han «Prøvde det på i7-7700HQ på 22H2… det fungerer. Jeg kan ikke tro det. Det er plutselig så raskt.»

For å dra nytte av denne serendipitøse aktiviteten, kunne ikke prosessen vært enklere. Når Filutforsker åpnes, trykker du på F11 for å gå til fullskjerm, og trykker deretter en gang til for å gå tilbake til vindusmodus. Det var da brukere la merke til feilen.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys og Instagram, slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.