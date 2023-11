En merkelig svindel har blitt populær på Facebook

En veldig merkelig svindel, og ikke nødvendigvis på sitt beste, har dukket opp på Facebook. Unødvendig å si at du ikke kan kjøpe tapt bagasje fra helt fremmede?

Bruker du Facebook har du kanskje sett denne veldig merkelige annonsen: Flyplasser som ønsker å kvitte seg med tapt og ikke-returnert bagasje etter 6 måneder vil bli solgt for en beskjeden sum på 1,95 euro, og dette uten å åpne den… Overraskelsespakker i et nøtteskall

Hvis du av en eller annen grunn mister bagasjen på flyplassen og ikke kan gjenopprette den, ikke bekymre deg. Dine personlige eiendeler risikerer ikke å bli solgt til en fremmed på sosiale nettverk, for dette er selvfølgelig svindel…

Men med tanke på at det er nesten en million tapte og uavhentede poser over hele verden, kan vi forstå hvorfor svindelen kan virke overbevisende. For det første fordi det kommer fra en falsk konto med tittelen «Brussels Airport», som er det samme navnet som vi vanligvis finner Brussels National Airport på nettverkene under. Men ved nærmere ettersyn ser ikke denne kontoen egentlig ut som den offisielle kontoen til en flyplass… Når vi går litt tilbake, oppdager vi faktisk selfies som ikke har så mye med Brussel lufthavn å gjøre, Som forklart av RTBF Hvem varslet om denne svindelen.

For det andre, under denne annonsen er det helt strålende kommentarer fra Facebook-kontoene. For heldigvis vil alle de manglende veskene være fulle av moter og merker… for godt til å være sant.

Dette er selvfølgelig falske kontoer, opprettet spesielt for denne anledningen og for å overbevise klienten om legitimiteten til selskapet…

For de som tar agn, vil de for eksempel ha muligheten til å stole på et belgisk telefonnummer med Brussels retningsnummer 02 (flyplassen har faktisk numre som begynner med 010). Men nummeret … er ikke tildelt. Eller til et annet WhatsApp-nummer…det kenyanske, det. Unødvendig å si at vi er et stykke unna Brussel.

Men det svindlerne håper på er at du klikker på «Kjøp»-knappen. Et enkelt klikk vil da sende deg til et nettsted designet for å trekke ut bankopplysningene dine, og dermed redusere bankkontoen din litt mer…

Brussels National Airport er veldig tydelig på dette emnet: tapte landsbyer klassifiseres i henhold til svært presise prosedyrer, med sikte på å returnere dem til sine rettmessige eiere. Det sier seg selv at Brussel lufthavn aldri vil organisere et legitimt salg av tapt bagasje, og enda mindre på sosiale nettverk.

Det er viktig å huske at en slik praksis, hvis den er ekte, helt klart vil være en form for tyveri kombinert med en fullstendig invasjon av fremmedes privatliv. Det er et alvorlig brudd på etikk og lov, som vil få alle til å bli fristet til å klikke «kjøp» for å tenke seg om to ganger.

