En meteoritt treffer en kvinne i Frankrike, en ekstremt sjelden hendelse

Den 6. juli, rundt klokken 04.00, satt den unge kvinnen og tok kaffe med en venn på terrassen hennes da en gjenstand falt på taket av nabohuset. Ganske overrasket hørte de også et stort «poum», melder avisen Siste nytt fra Alsace.

Beboeren kjente da smerte i ribbeina: «I den andre som fulgte kjente jeg et slag i ribbeina. Jeg trodde det var et dyr, en flaggermus!» forklarer til lokalavisen.

Ved hjelp av venninnen sin klarer hun å finne «steinen» som er ansvarlig for hendelsen i hagen. Men han er i tvil om arten av denne steinen og bestemmer seg for å ringe geologen Thierry Rebmann for å få en avklaring. Denne benekteren er sann, det er en meteoritt. «Denne rullesteinen ser ut som en vulkansk stein. Det er en stein som passerer gjennom jordens atmosfære, den blir ristet av oksygen og friksjon., forklarer han til våre kolleger fra Frankrike bleu Alsace. Men totalt sett, «forsvinner helt, dette kalles stjerneskudd. Bortsett fra at det var materiale der, ca 50 gram.fortsetter han.

”Å finne en meteoritt er sjelden, men i tillegg til å være i direkte kontakt og falle på deg fra himmelen, er det et nesten unikt tilfelle. Vi har ikke hatt det i våre regioner på flere tiår, sa han. legger geologen til. Ifølge ham er sannsynligheten for at noe slikt skjer «av størrelsesorden én sjanse på 100 millioner».

Heldigvis ble ikke den meteorittrammede beboeren alvorlig skadet av kollisjonen og overlevde bare med et blåmerke på nedslagsstedet.