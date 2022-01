En metodologisk studie av Mountains of Power, Pokemon Go – BreakPhillip

Under «Power Mountains»-arrangementet på Pokémon Go lar en metodestudie utøvere samle Pokémon. Oppdag de ulike oppgavene og belønningene til denne studien!

De Arvesesongen Fortsetter på Pokémon Go, nå med President Spark med spillere. Et arrangement med tittelen “Mountains of Power” lar spillere fokusere på den typen Pokmon Stein og stål.

Løper fra denne spesielle uken Fredag ​​7. januar fra kl. 10.00 til 20.00, torsdag 13. januar., En systemstudie som lar spillere samle Pokமொmon knyttet til arrangementet og andre premier. Slik fullfører du dette engangskurset.

En metodologisk studie av Mountains of Power, Pokémon Go

Fra Fredag ​​7. januar fra kl. 10.00 til 20.00, torsdag 13. januar.

Les denne studien bare én gang, det vil si at du må fullføre den før den tildelte tiden fordi det vil være for sent.

Trinn 1/2

Belønninger: Opprinnelse Absol , 1000 startere, 10 superballer



Trinn 2/2

Belønninger: Opprinnelse Tåkete , 2000 startende, 10 hyperballer

Mulig glanset møte

Denne begivenheten er en del av Legacy Season som finner sted onsdag 1. desember 2021 fra 10.00 til 10.00 tirsdag 1. mars 2022 på Pokémon Go. Denne sesongen lar spillere møte forskjellige Pokமொmon avhengig av deres plassering og halvkule.

