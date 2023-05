En miniatyrverden oppdaget i 462 millioner år gamle bergarter

Kan hende du også liker [EN VIDÉO] Intervju: Hvordan dannes dinosaurfossiler? Fossilene er de eneste dinosaurrestene som har overlevd til i dag. Er…

Hvis liv dukket opp veldig tidlig i jordens historie, forble det lenge i en veldig primitiv form. Det var ikke før kambrium, for rundt 541-530 millioner år siden, at de fleste av de store gruppene av metazoer som bor på jordens overflate i dag dukket opp. Denne ekstremt raske diversifiseringen og utseendet på noen få titalls millioner år av de viktigste kjente grenene gjør at denne perioden ofte kalles «Kambrisk eksplosjon» eller til og med «zoo-big bang».

Oppdagelsen av store fossile forekomster som Burgess i Canada har gjort det mulig å studere i detalj utviklingen av livsformer i denne kritiske perioden og å rekonstruere det økologiske miljøet til de første store dyresamfunnene.

Ordovicium, en periode som fortsatt stort sett er ukjent

På den annen side er det få paleontologiske data om den påfølgende perioden, Ordovicium (488 til 443 millioner år). Imidlertid er det en avgjørende tid for utviklingen og diversifiseringen av organismer som dukket opp tidligere under Kambrium. Store grupper av strømmer som koraller slår også rot i det sene ordovicium. Mangelen på kunnskap om starten på denne perioden har så langt etterlatt et betydelig gap i dataene knyttet til utviklingen til mange grupper.

Et gap som delvis ble fylt med oppdagelsen av et nytt ekstremt rikt fossilt sted, hvis bevaringskvalitet konkurrerer med de mest kjente kambriske stedene. Stedet Castle Bank ble oppdaget i 2020 av Joe Botting og Lucy Muir, og ligger i England, midt i Wales.

En fantastisk miniatyrfauna

De sedimentære forekomstene og fossilene de inneholder dateres til Midt-ordovicium, for omtrent 462 millioner år siden. Mer enn 150 fossiliserte arter er registrert der, hvorav de aller fleste er helt nye for paleontologer. Men Castle Bank-området har en annen særegenhet: i motsetning til faunaen på Fezouata-området i Marokko, som inneholder fossiler av gigantiske leddyr, inneholder Castle Bank et veritabelt miniatyrisert økosystem. De fleste fossilene er faktisk svært små i størrelse, og måler ikke mer enn 1 til 3 millimeter i lengde, noe som indikerer en betydelig reduksjon i størrelser sammenlignet med kambrium. Imidlertid er de i en eksepsjonell tilstand av bevaring og gir en stor mengde detaljer aldri før sett av forskere.

Krepsdyr, krabber, ormer, svamper, sjøstjerner… Et stort antall bevarer fortsatt fossile rester av sine indre organer som fordøyelsessystemet, eller til og med nervesystemet. De bittesmå og delikate lemmene til leddyrene er bevart, så vel som de komplekse og fine tentaklene som tillater filtrering av sjøvann.

Hvis denne kvaliteten på fossiler allerede er observert på kambriske steder, er det en virkelig førsteplass for et ordovicium. En oppdagelse som burde gi forskerne stoff til ettertanke i flere tiår.

Et nettsted som allerede fungerer som en referanse

I en artikkel publisert i bladet Naturøkologi og evolusjon, presenterer forskerne som oppdaget stedet den ekstremt mangfoldige faunaen som finnes i steinene i Castle Bank. Nettstedet har også flere fossile eksemplarer som ikke var forventet i en geologisk formasjon fra den tiden. Faktisk har det blitt oppdaget eksemplarer av senkambriske dyr der, for eksempel disse merkelige protoartropodene med lange stammer, eller disse wiwaxiidene, bløtdyr som ligner skjellete snegler, eller til og med en marin fetter av insekter!