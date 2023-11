En misfornøyd restauratør avslører teknikken han brukte for å få en kunde til å refundere pengene sine: «Da jeg så bildene…»

«En kunde klaget over at det var et hår på tallerkenen hans«, forklarer han.»Da måltidet nesten var over, kom hun og forårsaket en scene i restaurantenSom et resultat returnerte sjefen maten sin og la merke til at det faktisk var et hår i fatet.

Men for å finne ut det helt sikkert, bestemte sjefen seg for å se på overvåkingskameraene. Og så kommer sjokket: kvinnen blir oppdaget frivillig fjerner et hårstrå og legger det på en tallerken slik at hun kan spise i sikte.





«Jeg ville forsikre meg om at hvis en ansatt ikke bandt håret eller noe sånt, var det ikke defekt. Men da jeg så de bildene ble jeg kvalm og mest av alt sint. Det er folk som er villige til å risikere et selskaps omdømme og dets ansattes ansettelse for et måltid på 12,95 pund. Kanskje mente kjøkkenteamet de var ansvarlige, når det ikke var noe å skamme seg over.«, sa han til The Mirror.

«Hvis vi ikke hadde funnet CCTV-opptakene, ville ryktet vårt blitt alvorlig skadet ettersom vi følger femstjerners hygiene og alle retningslinjer for matsikkerhet.«, forklarer han til slutt.