En mislykket tilpasning til tross for sitt store potensial

Tilpasninger av Ringenes Herre i videospill er ofte av god kvalitet. Tenk på PS2-titler eller de nylige «Shadow of Mordor»-spin-offene. Med Gollum antydet lisensen en helt annen opplevelse. Smeagols alter ego og ikke flere kulter enn Tolkiens historier, både originale og spennende, gir et flott grunnlag for et spill som er mer narrativt enn kampbasert. Så igjen, Datalogic Studio har allerede bevist at du ikke trenger et XXL-budsjett for å lage gode spill. Kort sagt, alle elementene så ut til å komme sammen for at dette målet skulle bli en god årgang.

Det må først klargjøres at det ikke finnes noen narrativ kanon i Tolkappiyars verk. Den finner sted kort tid etter Hobbiten, så før Ringenes Herre. Det er imidlertid tatt hensyn til detaljer for å unngå motsigelser. Gollum blir tatt til fange av Saurons orketropper og må flykte fra fengslene til Parad-Tur i hjertet av Mordor. Dermed begynner et eventyr basert på utforskning og sniking. Selv om historien ikke er offisiell, er det veldig interessant for en fan av franchisen å synke inn i dette øyeblikket.