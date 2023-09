En mistenkt er siktet for drapet på rapperen Tupac, 27 år etter hendelsene

En mistenkt siktet for drapet på raplegenden Tupac Shakur i 1996 har aldri blitt løst og fortsetter å intrigere musikkfans, kunngjorde en advokat fredag ​​for en dommer i Las Vegas.

Mannen som ble arrestert er Duane «Keffe D» Davis, et tidligere gjengmedlem som lenge har innrømmet å ha vært med i bilskytingen som drepte den amerikanske rapperen. I en bok utgitt i 2019 hevdet han imidlertid at skuddene ble avfyrt fra baksiden av kjøretøyet mens han var foran.

Mot en etterforskning av drapet på Tupac Shakur? 27 år senere kan nye avsløringer bidra til å finne morderen

Ifølge nye elementer i etterforskningen, som opplevde et plutselig løft i sommer, har Mr. Det er en «sterk antagelse» om at Davis er «ansvarlig for drapet på Tupac Shakur,» forklarte advokat Mark DiGiacomo.

Etter nesten tretti år med mystikk, kom saken tilbake i forgrunnen i juli med ransakingen av et hjem i Las Vegas knyttet til Duane Davis. Politiet i Nevada-metropolen vil holde en pressekonferanse klokken 12:30 (10:00 BST) for å gi flere detaljer.

Hiphop-legenden Tupac ble en viktig artist på den amerikanske vestkysten etter en sjokkerende kort karriere før han ble skutt og drept i Las Vegas i september 1996. Han er 25 år gammel.

Bak hitene «California», «Changes», «Dear Mama» og «All Eyes On Me» har rapperen solgt 75 millioner album.

Tupac ble en nøkkelfigur i popularitetsrivaliseringen mellom USAs vestkyst- og østkyst-rapscener.

Selv om han opprinnelig kom fra New York, legemliggjorde han «West Coast»-hiphop etter å ha flyttet til California med familien.

Drapet hans ble fulgt seks måneder senere av hans rival på østkysten, Christopher «The Notorious Big» Wallace.

Mange forbinder deres bortgang med rivaliseringen mellom plateselskapene Death Row (basert i Los Angeles) og Bad Boy Entertainment (New York), men musikkhistorikere sier at rivaliseringen ble drevet av kommersielle årsaker.