En museumsarbeider stjeler og videreselger malerier for en «luksuriøs livsstil».

Personen jobbet med å forvalte museets samlinger mellom mai 2016 og april 2018. Et av disse ranene fikk tittelen maleri. «Er Bor Einmal» («Once Upon a Time») eller «Das Marchen vom Fröschkoenig» («Fortellingen om froskeprinsen») ble malt av Franz von Stuck i 1891. Den ansatte stjal maleriet, i håp om at hans ugjerning ville gå ubemerket hen, og beholdt en kopi i stedet. Etter det tilbød han originalen på en auksjon i München, og sa at han hadde blitt etterlatt av besteforeldrene. Et sveitsisk galleri kjøpte den for 70 000 euro. Etter å ha trukket fra salgskostnadene får tyven 49.127,40 euro. Etter å ha lagt merke til fortjenesten fra tyveriet hans, var den ansatte i stand til å stjele tre andre malerier og selge to: ett av Eduard von Kreutzner og det andre av Franz von DeFreger.

Tyveriet ble til slutt oppdaget av en ekspert på herkomsten til kunstverk, som identifiserte en «klossete kopi» som erstattet det originale maleriet av Franz von Stuck. På museumslageret er mange verk lagret og studert. Disse søkene førte til funn av tre tomme rammer og dermed tre tyverier. Auksjonshuset Ketterer Kunst benekter bevisst å ha lagt de stjålne verkene ut for salg og forklarer til CNN at det er «umulig å identifisere disse maleriene som tyvegods». «Vi har oppfylt vår plikt til verifisering og forskning rundt disse kunstverkene, En talsperson for auksjonshuset noterer. Vi beklager tyveriet av disse maleriene fra museet og samarbeider med myndighetene ved å fremskaffe alle relevante dokumenter for å løse saken..» Ifølge retten brukte tiltalte pengene til en «luksuriøs livsstil», og han «utnyttet hensynsløst museets tilgang til samlinger og solgte verdifulle verk for å ha råd til og fremheve en høy levestandard». Mannen tilbød tilgivelse og anger i retten, noe som gjorde at han kunne unngå fengsel; Han erklærer at han «handlet uten å tenke og i dag ikke kan forklare hvordan han handlet slik».