En musikkstjerne kom for å finne statuen hans i Namur

Brian Johnson, sangeren til AC/DC, reiste til Nammoor på fredag ​​for å finne statuen i hans bilde, som ble avduket i midten av april. Sistnevnte minnes den første konserten på «Back in Black»-turneen, som fant sted 29. juni 1980 på Namur Expo, og var Brian Johnsons første konsert med en australsk gruppe. På det tidspunktet deltok 2000 mennesker på konserten, som de ønsket å forbli hemmelig.

I tillegg til statuen har hele esplanaden mot Namur Expo blitt omdøpt til «Esplanade AC/DC». Det er også ledere som bærer navnene til 16 medlemmer som har brukt minst to uker siden AC/DCs oppstart.

Den 75 år gamle sangeren kom for å finne ut av alt dette sammen med kona fredag, etter alt å dømme. Da han ankom rundt klokken 12.30, delte han øyeblikket med ordføreren i Namur, Maxime Prévot (Les Engages) og de som startet prosjektet og noen få heldige.

Brian Johnson tenkte først på idolet sitt i lang tid, ikke uten humor og følelser. Han ble deretter invitert til å dykke tilbake til Namur Expo, hvor han var AC/DC-vokalist for første gang. Han dro deretter rundt klokken 14.00 for å dele et måltid med gjestene sine og returnerte til flyplassen på slutten av dagen.