En myk landing på månen ble utelukket for den amerikanske landeren som ble skutt opp mandag

«Dessverre er det ingen sjanse for en myk landing på månen,» sa Astrobotic X (tidligere Twitter) i en uttalelse på grunn av en «drivstofflekkasje».

Oppdraget markerte den første landingen av et amerikansk romfartøy på månen siden slutten av Apollo-programmet for 50 år siden. Astrobotic kan også bli det første private selskapet som lander på månen.

Til tross for feilen, sa Astrobotic, «vi har nok drivstoff til å fortsette å operere kjøretøyet som et skip.» «Vi anslår foreløpig at vi vil gå tom for drivstoff om omtrent 40 timer.»

Den unge Pennsylvania-baserte oppstarten sa at den fortsetter å motta «verdifulle data» for sitt neste månelandingsforsøk.

Motoren lettet fra Florida mandag ombord på en ny Vulcan Centaur-rakett fra ULA Industries.

Landeren, kalt Peregrine, ble utviklet av Astrobotic med finansiering fra NASA, som ga selskapet i oppdrag å frakte vitenskapelig utstyr til månen, en kontrakt på 108 millioner dollar.

Denne oppskytningen startet en serie måneoppdrag støttet av det amerikanske romfartsorganisasjonen, med en interesse i å fremme utviklingen av måneøkonomien.

De siste årene har også private israelske og japanske selskaper forsøkt å lande på månen, men disse oppdragene har mislyktes.

Til dags dato har bare fire land med suksess landet et romfartøy på månen: USA, Sovjetunionen, Kina og India.