En «mystery mann» som ved et uhell ble mumifisert for 128 år siden vil endelig bli gravlagt i Amerika

Etter å ha levd med et skremmende mysterium i mer enn hundre år, vil den amerikanske byen Reading, Pennsylvania, endelig ta farvel med sin mest uvanlige innbygger: en mumifisert mann som skal begraves på lørdag. Gjennom uken stilte nysgjerrige seg opp for å vise respekt, ta bilder av ham eller stirre undrende på ham.

«Stoneman Willie» døde i fengselet i 1895 og senere Theo C. Et kallenavn gitt for lenge siden til en mistenkt tyv som ble ført til et begravelsesbyrå i Auman. Der ble han ved et uhell mumifisert. «Etter 128 år er det fortsatt der,» sa Kyle Blankenbiller, selskapets nåværende direktør, til AFP.

Mannen som endte opp med å bli USAs eldste mumie oppga et falskt navn mens han satt i fengsel, men byrået sier det er villig til å avsløre identiteten under lørdagens seremoni.

«Vi er 99 prosent sikre på at vi vet hvem han er,» sa Blankenbiller under forberedelsene, hvor Stoneman Willies levninger ble med i en nylig parade som feiret Readings 275-årsjubileum. «Vi gjør det som må gjøres, men det kommer til å bli bittersøtt,» innrømmet han.