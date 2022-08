En natt med stjerner eller historien om en lys metamorfose

Månen kjemper mot stjernene

I år, fra 11. til 12. august, vil nattstjernene være svært rike. Dessverre kan en fullmåne fungere som en så gigantisk lyskilde at den skjuler mindre, svakere stjerneskudd. Derfor anbefaler astronomer å observere dem denne helgen. Disse himmellegemene er absolutt færre i antall, men forholdene er ideelle for bedre observasjon.

Dessuten, for å se så mye som mulig, her er noen notater fra lederen av UMons Astronomy Circle: «Først, unngå alle steder i nærheten av parasittiske lys som ødelegger stjernehimmelen. For eksempel er det best å sitte på en solstol eller ligge på gulvet i mørket og se på himmelen. I denne stillingen har du et bredere syn. Absolutt, det lar deg observere en stor del av himmelhvelvet på en gang. Så du vil ha større sjanse til å se så mange stjerneskudd som mulig enn om du var hjemme eller mellom to bygninger. Hvis en hage kan gjøre susen, vil den marokkanske ørkenen eller steder høyt oppe i Alpene garantert være fantastiske utsiktspunkter siden atmosfæren er ren.«

Siden naturen er en gave, er det nødvendig å være tålmodig for å få mest mulig ut av lysshowet. En historie om takksigelse for støvflekker som lyser opp nattehimmelen med tusen lys.