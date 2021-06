En naturlig biltur langs kysten av Helzland, Norge

Kystbyen Brunisund Norge er et høydepunkt på den vakre ruten Helgelandskisten. J ார் rl Wuhler / Statues Vacation



Norges Helzland-strand er godt kjent i landet, men den er veldig sjelden blant internasjonale reisende. Det er en gråtende skam fordi den tilbyr alt om den norsk-vakre stranden, fjelløyene, historiske landsbyer og byer, men med veldig lite publikum.

En alternativ rute mot nord

De fleste turister på vei nordover mot Lofoten og Troms velger å ta tidsbesparende flyreiser. Bilister har en tendens til å ta Norges viktigste motorvei E6. Når det er rett, er reisen litt treg, med ytterligere ni timer fra Trondheim til Bodø. Interesserte reisende forlenger reisen og tar Fv17 i stedet Kistriksween Og dette Hellland Beach Naturskjønn vei.

Sakte reisende belønnes med naturskjønn utsikt, inkludert Seven Sisters Mountain Range, Swartisen-breen og verdens største tidevannsstorm på Saltstrom.

Ved 429 miles, Hellland Beach Det er den lengste av Norges 18 utpekte nasjonale naturskjønne ruter. Gi mer tid enn de opprinnelige planene dine for å fullføre ruten fra Holm til Bode. Det er seks båtturer, utallige vakre fotostopp og mange favoritt-sideturer.

Et vakkert sted i Dorsvica på kysten av Helsland, Norge.



Fergeoverfarter – bare 15 minutter til en time – gir naturlige pauser fra kjøring og tvinger deg til å sakte nyte omgivelsene. Selv om det ikke er noen perfekt måte å fullføre ruten på, må du la minst to dager få full forståelse for hva denne lengden på norskekysten handler om.

Syv søstre

Den mest kjente milepælen på kysten av Helzland er den såkalte fjellkjeden Syv søstre På øya Alsta. Dannet av isbreer i siste istid, har kjeden av topper med en travel skipskanal lenge vært et viktig landemerke for fiskere og handelsmenn. I dag er fjellene en populær tur.

Øyas største by, Sandnesgine, er et bra sted å overnatte hvis du prøver en tur. Sør for toppen ligger den historiske Alstahock, en steinkirke fra det 12. århundre og Peter Das Museum, som feirer den beste dikteren i helvete.

Kysten bryter på vei

I tillegg til båtovergangene er det nasjonale naturskjønne rutenivået bygget med mange rasteplasser, med mange spektakulære utsikter og interessant arkitektur.

Sandstrand i Storvica utenfor Helzland, Norge.



Resten av området Storvica Tilbyr stue- og servicefasiliteter for bobiler, men dette er steinbroen som stopper de fleste passasjerer. Gå over det, og du vil bli møtt med en kilometer lang sandstrand.

Urinemorka Ideell for piknik. Steinterrassen synker ned fra veien og holder ting stille for å nyte utsikten over fjellene og det åpne havet. Den bølgeformede toalettblokken passer godt sammen med omgivelsene, mens et lite monument feirer de mange menneskene som er tapt i denne delen av verden under andre verdenskrig.

Apropos krig okkuperte tyske styrker Castle of Brunswick I 1942. I dag gir slottsruinene og det moderne museet et lærerikt tilfluktssted nesten halvveis langs Hellelandskysten.

Urate Placen Resort tilbyr fantastisk utsikt over fjellene og det åpne havet.



Det er mange flere stopp underveis, alle tydelig merket. Reisende som virkelig vil fordype seg i kystkulturen i Nord-Norge, bør vurdere enveisturer, spesielt til Vega-skjærgården i den sørlige enden av ruten.

Kulturarven til Vega

Det er spor etter menneskelig bosetting i Vega-skjærgården fram til steinalderen. Til tross for et gjestfritt miljø har fiskere og jegere jobbet her i over 10 000 år, hovedsakelig takket være behovet for egg og spiserender nede. Skjærgården ble en UNESCOs verdensarvliste I 2004.

En annen foretrukket sidetur er til Mount Dorcotton, nær Brunisund, som også er på sørsiden av stien. Torqueton er kjent for sin unike naturlige tunnel rett gjennom fjellet, som kan nås i en relativt enkel høyde.

Torgatons unike 'hull' tiltrekker seg seriøse turgåere fra hele Norge.



Sykling og fotturer

De flate, stille veiene, mange parkeringsplasser og utallige muligheter for å reise utenfor øyene, gjør den sørlige lengden av stien til et perfekt sykkelområde.

Det er kjent blant europeiske langdistansesyklister som en del av Norges rute 1 fra Bergen til Nordkapp, som er en del av den europeiske Atlanterhavskysten. Eurovelo1.

Det relativt flate terrenget rundt vandringen gjør utsikten fra toppen veldig nyttig. Keane-turgåere kan utfordre seg selv på 3.471 fot Heilhornet Eller å gå fra topp til topp i de syv søstrene.