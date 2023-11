En nevroprotese lar en mann med Parkinson gå igjen

Dette er et viktig fremskritt i behandlingen av Parkinsons sykdom. Og et enormt håp for de 10 millioner menneskene som lider av denne nevrodegenerative patologien rundt om i verden (inkludert rundt 40 000 belgiere) om å gjenvinne mobilitet og autonomi. 90 % av personer i et avansert stadium av sykdommen har problemer med å gå.

Takket være en enhet utviklet av fransk-sveitsiske forskere, kan Marc, en Bordeaux-mann som er alvorlig deaktivert av Parkinsons sykdom, nå gå opptil 3 eller 4 kilometer uten å falle, mens han tidligere knapt kunne gå 300 meter.

Den seksti år gamle franskmannen er den første parkinsonianeren som har testet nevroprotesen utviklet av en trio av forskere: nevrokirurgen Jocelyne Bloch og nevrovitenskapsmannen Grégoire Courtine, fra CHUV i Lausanne, og den franske nevrobiologen Erwan Bézard, en Inserm-forsker og tilknytte. med universitetet i Bordeaux. Sistnevnte testet protesen på aper i flere år.

Hans medisinske ferdigheter var gjenstand for en publikasjon i magasinet Naturmedisin.

To implantater

Nevroprotesen inkluderer en stimulator eller pacemaker implantert under huden på magen, koblet til et komplekst system av elektroder festet til området av ryggmargen som styrer bena. Når det er aktivert, genererer systemet elektriske impulser som stimulerer musklene (i stedet for hjernen) og tilpasser seg bevegelser.

Eksperimentet begynte for 2 år siden og krevde en rekke tester og justeringer for å matche Marcs naturlige bevegelser så godt som mulig.»Det var nødvendig å plassere elektrodene veldig presist slik at de kunne aktivere hver av benmusklene symmetrisk.«forklarer Jocelyne Bloch.

«Tanken er at vi måler gjenværende bevegelser, derfor intensjonen om å gå, med små sensorer plassert på bena.– Det sa Grégoire Courtine til AFP.Takket være dette vet vi om personen ønsker å gjøre en svingfase eller stoppe, så vi vil justere stimuleringen deretter.«.

Først en paraplegiker

Dette er ikke første gang for de sveitsiske forskerne Jocelyne Bloch og Grégoire Courtine. I fjor vår meldte duoen at de hadde tillatt Gert JanEn 40 år gammel nederlender, paraplegisk etter en ulykke, var i stand til å gå igjen takket være to implantater som lager en digital bro som gjør at forbindelsen mellom hjernen og ryggmargen kan gjenopprettes.

«Det er imponerende å se at ved selektiv elektrisk stimulering av ryggmargen, slik vi gjorde med paraplegiske pasienter, kan vi rette opp gangforstyrrelsene forårsaket av Parkinsons sykdom.sier Jocelyne Bloch.

Seks flere pasienter som lider av Parkinsons sykdom forventes å bruke denne nevroprotesen neste år. Målet er å kunne hjelpe, innen få år og hvis teknologien holder det de lover, mennesker i et avansert stadium av Parkinsons sykdom.

