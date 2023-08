En ny begynnelse er i horisonten hos Standard de Liège

Det er bare noen få dager igjen før overgangsvinduet stenger dørene. En sjanse for ulike belgiske klubber til å søke etter sjeldne perler eller dekonstruere kjernen deres.

I standarden er dette imidlertid notert som en avgang. Faktisk Sudinfo Konstantinos Leifis skrev i sine spalter at han skulle forlate Standard de Liège før 31. august. Dette til tross for at flere dører nylig ble stengt for den 30 år gamle kypriotiske midtstopperen. Han sies også å være veldig grådig. Det gjenstår nå å se om de fransktalende mediene har rett eller om Karl Hofkens endelig kan stole på tjenestene til den innfødte Paralimni. Å følge nøye med.

Situasjonen til Konstantinos Laifis

Den tidligere Olympiakos er knyttet til klubben ved bredden av Meuse frem til neste juni. Hvis Rouches ikke selger ham i sommer, kan Konstantinos Laifis forlate Cité Ardente gratis neste juli til hvor han vil. Standard de Liège brukte på sin side halvannen million euro for å signere den én meter åttiseks venstrehenderen i 2018.

