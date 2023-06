En ny belgisk bank setter opp renten på sparekontoene sine

Konkret vil vdk bank gi 2 % rente på alle sparte beløp fra 1 til 10 000 € som vil forbli i You Count i minst ett år. Dette er en økning på 0,75 % (grunnrente 0,50 % og lojalitetsbonus 0,25 %).

Sparere som konkret bekrefter bærekraftsmålene sine, vil også dra nytte av en høyere rate. Faktisk bestemte banken seg for å øke grunnbonusen og lojalitetsbonusen for Épargneplus-kontoen, som er den lengststående kontoen. For ethvert spart beløp, mellom 1 og 10 000 euro, som vil stå på kontoen i minst ett år, vil økningen være 0,60 %.

Sparekontobonuser: Øke Bellevues priser «Det første trinnet»

Dermed vil spareraten på denne kontoen øke til 1,10 %. Vdk Bank hever også sine satser for høyere beløp. Banken hevet også renten på sin ettårskonto fra 2,15 % til 2,30 % i juni.

De siste ukene har politikere økt presset på belgiske banker for å tilby bedre sparerenter. Belvius var den første storbanken som i forrige uke kunngjorde at den vil heve renten fra 1. juli. Keytrade Bank, Deutsche Bank og vdk har også nå bestemt seg for å ta steget.