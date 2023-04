En ny elektrisk sportskupé kommer fra Kina

Den kinesiske bilprodusenten Nita Automobile har introdusert en ny elbil. Det er en sportssedan med navnet Neta GT.

Det vil være den fjerde kjøretøymodellen fra den elektriske bilprodusenten, som eies av Hozon Group. I tillegg til Neta U og Neta V elektriske SUV, tilbød merket også «nullutslippene» Neta S sedan.

Det er en sportsligere versjon av sistnevnte, med to dører i stedet for fire, og den kommer. Selskapet introduserte den først som Neta E, men nå har den et navn.

Denne sedanen, som har en lengde på 4,71 meter, vil være tilgjengelig med en eller to motorer. Enmotorsversjonen vil skilte med en maksimal effekt på 170 kW. Logisk nok vil tomotorsvarianten kunne nå 340 kW effekt.

Når det gjelder batterikapasitet vil Neta GT tilby tre ulike alternativer til kunder av merket. Den minste vil ha en kapasitet på 64,24 kWh og en rekkevidde på 560 km, ifølge det kinesiske homologeringskurset.

Det andre batteriet vil vise 74,48 kWh, og vil gi 580 kilometer mellom to ladinger. Til slutt vil den større pakken laste 77,9 kWh, og autonomien til Neta GT blir da 660 km.

Normalt vil bilen komme på markedet i løpet av første halvår, det vil si før slutten av juni. Dette er i alle fall målet Hozon Group demonstrerte da modellen ble annonsert.

