En ny familie av materialer for solenergiproduksjon av fornybart hydrogen

Bruk av hydrogen som energibærer for å produsere elektrisitet og varme på etterspørsel er en nesten ideell energilagringsløsning i sammenheng med bekjempelse av global oppvarming og bærekraftig utvikling, for innenlandske behov, i transport eller i stor skala i energiproduksjon. etasjer.

Faktisk, kombinert med oksygenet i luften, gjør hydrogen det mulig å produsere termisk eller elektrisk energi uten å slippe ut forurensende utslipp (hovedsakelig vann). Dette er for eksempel tilfellet med brenselceller som brukes i hydrogendrevne kjøretøy, som kombinerer hydrogen og oksygen for å produsere elektrisk strøm og drive en elektrisk motor.

Imidlertid produseres hydrogenet som brukes i dag hovedsakelig fra fossilt brensel, så andre lavkarbonproduksjonsmetoder må finnes. En av mulighetene er å bruke solenergi direkte til å produsere hydrogen fra vann i fotoelektrokjemiske celler. Disse cellene er bygd opp av fotoelektroder, en slags solceller nedsenket direkte i vann, som lar dem fange opp solenergi og bruke denne energien til å bryte vannmolekyler for å danne hydrogen- og oksygenmolekyler.

En ny tilnærming

Dette er tilnærmingen valgt av vårt konsortium bestående av forskere fra Rennes, med Nicolas Bertru og Yoan Léger (Institut FOTON-CNRS, INSA Rennes) og Bruno Fabre (Institute of Chemical Sciences of Rennes–CNRS, University of Rennes 1), og i samarbeid med medlemmer av Physics Institute of Rennes – CNRS ved University of Rennes 1.

I nylig publisert verk i anmeldelse avansert vitenskap, foreslår vi å bruke en ny familie av materialer med ganske fantastiske fotoelektriske egenskaper for å produsere solenergi effektivt, til lave kostnader og lav miljøpåvirkning. Dette forslaget er ledsaget av flere demonstrasjoner av fotoelektroder som fungerer under solbelysning.

Halvledere er materialer med mellomegenskaper mellom elektriske ledere (oftest metaller) og isolatorer. Disse egenskapene kan for eksempel brukes til å la eller ikke sende elektrisk strøm ved behov, slik tilfellet er med silisium, et rikelig og billig materiale, som danner grunnlaget for alle gjeldende elektroniske brikker.

Men de kan også brukes til emisjon eller absorpsjon av lys, slik tilfellet er med de såkalte «III-V» halvlederne som brukes i et bredt spekter av bruksområder, alt fra laseremittere eller lysdioder og andre optiske sensorer, til celler, solcellepaneler for romfartsindustrien. De kalles «III-V» fordi de består av ett eller flere elementer fra kolonne III og kolonne V i Mendeleevs periodiske system.

Hvis disse «III-V» materialene er veldig effektive, er de også dyrere. Det er i denne sammenhengen at mange forskere siden 1980-tallet har forsøkt å avsette svært tynne lag av disse materialene på silisiumsubstrater for å oppnå høy optisk ytelse, nødvendig for å garantere for eksempel god absorpsjon av stråling i en solcelle, eller for å sikre effektiv lysutslipp i en laser, og dermed drastisk redusere produksjonskostnadene og miljøavtrykket til de utviklede komponentene.

Et av hovedproblemene med denne tilnærmingen var relatert til utseendet av krystallinske defekter i halvledermaterialet, det vil si tilstedeværelsen av ett eller flere atomer feilplassert i forhold til det perfekt regelmessige arrangementet som krystallatomene ideelt sett burde ha. . Dette har konsekvensen av å forringe ytelsen til laserne eller til solcellene som er utviklet på denne måten, og derfor var forskningsinnsatsen hovedsakelig fokusert på reduksjon eller eliminering av disse defektene.

Tvert imot viste teamet vårt at disse uregelmessighetene i glasset, generelt sett på som defekter, hadde svært originale fysiske egenskaper (inneslutninger med metallisk karakter), som kunne brukes effektivt til produksjon av solenergi og til andre fotoelektriske applikasjoner.

fantastiske egenskaper

Vårt arbeid viser derfor at tilstedeværelsen av antifasevegger (akronymet «APB» brukes i illustrasjonen), som er svært spesifikke krystallinske defekter som lokalt inverterer arrangementet av atomer, i III-V-materialer avsatt på silisium, gir dem en ganske bemerkelsesverdig karakter. og enestående fysiske egenskaper. Spesielt viser vi at disse veggene oppfører seg lokalt (på atomskala) som metalliske inneslutninger, i et materiale som selv er en halvleder.



Forfatter oppgitt



Dette gjør at materialet kan være både fotoaktivt (absorberer lys og omdannes til elektriske ladninger) og lokalt metallisk (transporterer elektriske ladninger). Enda mer overraskende kan materialet lede både positive og negative ladninger (ambipolar karakter). I dette arbeidet presenteres et proof of concept gjennom realisering av flere III-V/Si-fotoelektroder (se bilder av vedlagte figur) for produksjon av solenergi-hydrogen, med ytelse som kan sammenlignes med de beste konvensjonelle III-V-fotoelektrodene. elektroder, men med mye lavere produksjonskostnad og miljøpåvirkning på grunn av bruken av silisiumsubstratet.

Foreløpig har disse prøvene gjort det mulig å produsere hydrogen i laboratoriecelleskala, men det ser ut til å være mulig å forestille seg at hvis stabiliteten til disse materialene forbedres, kan de i fremtiden brukes som et substrat for konvertering solenergi til hydrogen i større skala.

Nye egenskaper for nye bruksområder

I denne studien tillater demonstrasjonen av fotoelektroder for solenergiproduksjon på den ene siden å bedre forstå egenskapene til materialet og på den annen side å validere dets anvendelse i et funksjonelt system. Men utover denne utprøvde applikasjonen, tillater de iboende egenskapene til denne nye familien av materialer, som kan utvikles på en veldig enkel måte, også mange andre applikasjoner å vurdere. Materialets evne til effektivt å omdanne lys til elektriske ladninger gjør det for eksempel til en valgkandidat for solceller eller optiske sensorer. Dens elektriske ladningstransport og anisotropiske ledningsegenskaper kan brukes til elektronikk og kvanteberegning. Til slutt, de fysiske fenomenene knyttet til lys og elektrisk strøm som finner sted på nanometerskala, kan dette materialet også vurderes å vurdere nye integrerte fotoniske arkitekturer.