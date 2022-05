En ny funksjon kommer til Google Dokumenter

Google Dokumenter får en ny funksjon. Og det vil spare deg for mye tid.

Det er nå mulig å velge flere tekststykker samtidig i Google Docs-dokumentet. Du kan for eksempel plassere flere mellomtitler i fet eller kursiv skrift samtidig, slik at du ikke trenger å velge dem én etter én for å gjøre endringer. «Dokumentformatering og redigering er rask fordi du ikke trenger å gjøre gjentatte redigeringer» Refererer til Google. Redigering er nå med noen få klikk.

Prosedyren for å bruke og følge denne nye funksjonen er relativt enkel. Du må først velge en tekstboks. Deretter bruker du snarveien Ctrl + Alt + Shift + venstre eller høyre pil for å gjøre følgende valg. For Mac-brukere, snarveien Ctrl + Cmd + Shift + venstre eller høyre pil.

Ifølge Google vil denne nye funksjonen bli brukt som standard for brukere av arbeidsplassen, gamle G Suite Basic og business innen femten dager.

