En ny funksjon kommer til Messenger

Meta kunngjør nye snarveier for Messenger-appen sin.

Facebook oppdaterte snarveier i meldingsappen. For øyeblikket ser det ut til at noen er eksklusive for iOS for øyeblikket.

Vær oppmerksom på at de to første nye funksjonene beskrevet i denne artikkelen er tilgjengelige for alle Messenger-brukere, på iOS og Android.

En «ikke forstyrr»-snarvei

Den nye /silent-snarveien lar brukeren sende en melding uten varsel. En måte å kontakte samtalepartneren på uten å forstyrre ham hvis han for eksempel er opptatt. Andre snarveier vil sende penger på Messenger.

«Å sende en melding med /silent fjerner angsten ved å avbryte noen med et ikke-haster popup-varsel eller forstyrre dem i fritiden», presenterer plattformen. Vær oppmerksom på at denne funksjonen også er tilgjengelig på Instagram under navnet «@silent».

Tagg en hel gruppe brukere

I følge en Meta-kunngjøring vil snarveiene gjøre det enklere for Messenger-brukere å bruke visse funksjoner. For eksempel den nye taggen @alle varsle alle deltakere i en gruppechat samtidig. For å forstå dette nye alternativet, bør du vite at tidligere brukere bare kunne «@» (tagge) bestemte personer.

«@alle er flott for gruppetilbakekalling, improviserte møter, eller når du trenger å samle ekspertpanelet for å finne svar på et presserende spørsmål. På denne måten får budskapet ditt maksimal eksponering og ingen blir utelatt.»sier Meta.

Kort fortalt er denne endringen for å gjøre det enklere å sende en melding til alle på en gang. Den kan sammenlignes med @everyone-funksjonen som Discord allerede har implementert.

Fremtidige nyheter

I fremtiden vil andre snarveier, som f.eks /gif, vil det gjøre det enklere for brukere å finne GIF-er i chatten din. /Pay-snarveien vil sende og motta penger gjennom en Messenger-samtale. For å dra nytte av det, er alt du trenger å gjøre «skriv/betal for å sende eller be om penger trygt og gratis». Den vil først vises på iOS og Android i USA.

Til slutt, snarveier /Strekk på skuldrene og/tableflip, vil det gi muligheten til å skrive de tilknyttede kaomojiene raskere. Bokstavelig «ansiktsmerker», disse er uttrykksikoner oppfunnet av japanerne. Her er to eksempler: «(╯°□°)╯︵ ┻━┻» og «¯\_(ツ)_/¯». Denne funksjonen vil være tilgjengelig for alle Messenger-brukere, på Android og iOS.

