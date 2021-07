En ny hvithval ble født i Sea World i San Antonio

Det er en annen grunn til å gå til SeaWorld.

San Antonio Park kunngjorde nylig et nytt tillegg til oppstillingen. En hvithval fødte i parken i løpet av helgen og la til en ny kalv som gjestene kunne se.

Sea World San Antonio kunngjorde i FacebookDer hun publiserte flere bilder av kalven født søndag morgen. På bildene kan en babyhval se svømme nær moren, en hval som heter Luna.

Innlegget var på teksten: “Tidlig i morges, bare en dag etter bursdagen hennes, fødte Luna en kalv. Vi er så glade for å ønske denne nye hvithvalen velkommen til SeaWorld-familien!”

Fans på Facebook var glade for å se den nye hvalen, hvorav mange la ut gratulasjonsmeldinger. Flere har også skrevet om sine erfaringer med Luna, som ser ut til å være veldig populær blant gjestene.

Med noen grupper av hvithvaler som er truet, er fødselen til en viktig prestasjon. Hun vil bli med 10 andre hvaler allerede på SeaWorld San Antonio.

I et blogginnlegg på nettstedet hennes fra 2019, sea ​​World Han skriver: “Hvithvaler blir ofte funnet i arktiske farvann nær Alaska, Canada, Norge og vestkysten av Grønland. Mens forskere anslår at det er mer enn 150 000 hvalhvaler over hele verden, er det noen underpopulasjoner av hvithvaler, som de i Gulfen. av Alaska Den kanadiske St. Lawrence Seaway er i alvorlig fare. “

Publikasjonen fortsetter: “Ved kontinuerlig overvåking av nordamerikanske befolkninger kan sertifiserte dyreparker og akvarier ta beslutninger om hva som er best for hver hvithval for sin sosiale gruppe, reproduksjonsstatus og alder.”