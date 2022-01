En ny kontroller på gang?

Et spennende konsept viser oss at Sony kunne redesigne DualSense-kontrolleren.

Fokuser på joystickene

I følge et patent som deles av Creative Bloq-siden, Sony har sett for seg en kontroller hvis styrespakene ville være uttrekkbare, for å gjøre objektet mer “slankt”. Fremfor alt ville jeg “gjemt” joysticks for spill som ikke krever dem.

For andre titler, joystickene ville komme ut av plassen deres og bli brukt som klassiske joysticks. For Sony er det også et spørsmål om komfort. “Analoge pinner er svært ubehagelig for brukeren, som flytter den flate overflaten eller det grove området med tommelens trykk. Det kan bli ganske ubehagelig etter en stund på grunn av friksjonen som kreves mellom brukerens tommel og overflaten.”, kan vi lese i patentet.

Åpenbart, foreløpig er det bare et patent. Ingenting forteller oss at denne ideen vil se dagens lys. Sony sliter allerede med å produsere nok PlayStation 5, spørsmålet om en ny kontroller er nok ikke prioritet for øyeblikket.

Men hvis selskapet om noen år presenterer en ps5 slim, ville det ikke være umulig for en ny versjon av DualSense å bli levert.