En ny måte å spille Yu-Gi-Oh! jorden: Yu-Gi-Oh! RUSH DUELL: Dawn of the Battle Royale !! Den er nå tilgjengelig

Konami Digital Entertainment BV (KONAMI) har gleden av å kunngjøre det Yu-Gi-Oh! RUSH DUELL: Dawn of the Battle Royale !! er nå tilgjengelig på Nintendo Switch ™ i Europa, Amerika og Oseania.

Bestselger i Japan, Yu-Gi-Oh! RUSH DUELL: Dawn of the Battle Royale !! er et samlekortspill basert på Rush Duel, et spill som tilbyr alternative regler til det tradisjonelle TRADEKORTSPILLET Yu-Gi-Oh!.

I Rush Duel er utfallet av en kamp alltid uforutsigbart. Duellister kan tilkalle den mektige Yu-Gi-Oh! hvordan de finner det passende, og de gjør det samme i neste runde, og beskytter hånden deres uavhengig av antall kort som allerede er spilt. Alt kan endre seg fra det ene øyeblikket til det andre, og noen ganger er én uavgjort nok til å slå en spiller som er nær tap. Alt er mulig i Rush Duel!

Innenfor Yu-Gi-Oh! RUSH DUELL: Dawn of the Battle Royale !!, Duellister kan:

Oppdag en original historie med nye karakterer.

Utforsk en fullstendig enkeltspillerkampanje for å forbedre ferdighetene dine

Bygg kortstokken din fra et stort utvalg av kort.

Duell hvor som helst med lokal flerspiller for to spillere.

Konkurrer mot venner og motstandere fra hele verden med onlinedueller.

Og enda mer!

Yu-Gi-Oh! RUSH DUELL: Dawn of the Battle Royale !! Den er tilgjengelig nå på Nintendo eShop for € 39,99.

Til i dag har Yu-Gi-Oh! er tilgjengelig over hele verden med produkter distribuert i mer enn 80 land og oversatt til 9 språk, for fans i alle aldre.

For å holde deg oppdatert med PVP- og Yu-Gi-Oh!-videospill, besøk: