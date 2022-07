En ny metode for å kartlegge månens overflate øker nøyaktigheten til uante nivåer

Topografi: Overflaten til månen og steinplanetene, spesielt Mars, er av stor interesse for alle som prøver å utforske solsystemet vårt. Overflaten må være kjent så detaljert som mulig, for at oppdrag skal lande trygt eller for at ethvert robotfartøy skal krysse overflaten. Men frem til nå har metoder for å analysere bilder fra for eksempel romfartøy som går i bane, involvert enorme arbeidsbelastninger og datakraft, med begrensede resultater. Et prosjekt av en tidligere doktorgradsstudent ved Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, Iris Fernandes, har endret spillereglene. Ved å studere Stevns Klint-kalkformasjonen i Danmark utviklet han en metode for å tolke skygger i bilder slik at den nøyaktige topografien kunne trekkes ut. Metoden er enda raskere og krever mindre arbeidskraft. Resultatet er allerede publisert. planet- og romvitenskap 218.

Utforskning av menneskelig rom innebærer høye sikkerhetsnivåer, så nøyaktig avbildning av terrenget er lite fleksibelt. Topografien til enhver overflate vil skape en skygge når den blir truffet av sollys. Vi kan tydelig se fargene i bilder av månen, for eksempel, men vi vet ikke høyden av terrenget. Så vi ser at topografien endrer seg, men ikke i hvilken grad! Å kunne se selv svært små funksjoner er nødvendig for å sikre en sikker landing eller bevegelse av for eksempel en rover. For ikke å snakke om sikkerheten til astronautene. Hvis en rover ikke kan se detaljer, kan den sette seg fast på sandflater eller treffe steiner, og det å kunne se interessante geologiske formasjoner for å finne rike geologiske omgivelser for forskningsformål er også av stor betydning. De gamle begrensningene for topografisk oppmåling er nå i stor grad utryddet. READ Venus i veldig nær forbindelse med Jupiter: dette er hva du kan se denne helgen Når satellitter går i bane rundt en planet, kan de ta bilder av overflaten i rimelig kvalitet. Men for å etablere en nøyaktig topografitolkning som er tilstrekkelig til å lande ekstremt dyrt utstyr eller kanskje til og med astronauter, må mye ad hoc-informasjon fortsatt behandles. Metoden for å bruke skygger eksisterte før, men den var beregningsmessig ineffektiv og måtte fortsatt stole på antakelser. Den nye metoden bruker en mye mer direkte og presis beregning, er ikke avhengig av et komplett sett med parametere for å legge inn i datamaskinen, og kan til og med beregne usikkerheter og presisjon. «Denne metoden er rask, nøyaktig og er ikke avhengig av forutsetninger. Tidligere, sier Iris Fernandes, «hvis du stilte spørsmålet: hvor nøyaktig er den topografiske vurderingen, var det egentlig ikke noe tilfredsstillende svar. Den nøyaktige topografien er nå avslørt, og vi kan til og med kvantifisere usikkerhetene. » Vitenskapelig nysgjerrighet kan ta deg til overraskende steder «Jeg var involvert i et prosjekt der vi ønsket å bruke Stevns Klint-bilder til å modellere mønstre på overflaten. Jeg presenterte til og med denne metoden på en konferanse i Los Angeles. Men nyansene ga en utfordring, fordi algoritmen «så» nyansene som geologiske. Karakteristisk. Dette skapte en skjevhet i modellen. Vi måtte finne måter å fjerne nyanser for å fjerne skjevhet. Jeg har alltid vært interessert i planeter og visste at månens overflate ble studert. Det er ikke mange forstyrrende funksjoner på Månen, så den var ideell for å fjerne skjevhet. Da vi filtrerte ut skyggene, kunne vi se hva de «gjemmer», så å si: formene på overflaten», forklarer Iris Fernandes. READ Yu Gi Oh! Cross Duel: Rules for Mobile Multiplayer Games and Gameplay Revealed Å løse eksisterende bilder presenterte et nytt problem og en ny tilnærming. Da arbeidet med Månen startet, viste avviket seg å være enormt mellom de forskjellige oppløsningene på bildene og de topografiske dataene. Et nytt problem har oppstått, med andre ord. «Hvordan kan vi kombinere forskjellige datakilder med forskjellige oppløsninger? Dette ga et stort matematisk problem, og det er det studiet egentlig handler om. Det var her den gamle forskningen stoppet. Det vi gjorde annerledes enn tidligere forsøk på å løse dette problemet, er at vi fokuserte på matematikken og kokte den ned til en vanskelig matematisk ligning. I utgangspunktet for å se om denne ligningen kan løse problemet. Og han gjorde det, smiler Iris Fernandes. «Du kan si at vi, min veileder professor Klaus Mosegaard og jeg, har funnet den matematiske nøkkelen til en dør som har vært lukket i mange år. Veien å følge Fokus er nå på å forbedre metoden ytterligere. Så lenge det er tilgjengelig data om dannelsen av bergarter i solsystemet, som Månen, Mars, asteroider eller andre, kan metoden brukes til å trekke ut nøyaktige topografiske detaljer. Bildene som brukes til denne oppgaven kan være bilder fra satellitter eller til og med fra selve rovere, for øyeblikket på bakken på Mars, eller fra en hvilken som helst mobil robot i fremtiden. Målene for å gjennomføre en korrekt topografisk analyse kan være forskjellige, det kan være sikkerheten til utstyret eller astronautene eller letingen etter geologisk interessante steder. Det er med andre ord et bredt spekter av mulige bruksområder. «Det er en slags datasyn», sier Iris Fernandes: «Når for eksempel en robot har et slags maskineri for å samhandle med omgivelsene, kan metoden hjelpe med navigasjon eller «hånd-øye-koordinasjon», fordi den er mindre. «tung» i regnestykket og derfor raskere. READ Oslos nye museum dedikert til Edvard Munch åpner ved sjøkanten Nå spekulerer jeg bare, men et interessant trekk kan være å vurdere rundheten til små steiner for å finne den tidligere tilstedeværelsen av vann. Metoden viser data for oss som mennesker på en måte som vi intuitivt forstår, for eksempel bilder av rundheten til steiner, som er veldig enkle å tolke. »