En ny Nintendo Switch Sports trailer

Det nye Switch Sports-spillet, planlagt til 29. april, vil transportere spillere til Spocco Square og gi dem mange grunner til å spenne på seg Joy-Con-stroppene.

Nintendo Switch Sports er her, og i mellomtiden gir Nintendo oss en detaljert trailer av de forskjellige modusene og sportene som er tilgjengelige.

Ifølge forhåndsvisningen vil Nintendo Switch Sports ta spillere til Spocco Square, et sportskompleks som vil fungere som spillets hovedmeny.Veteraner vil kjenne igjen tennis, bowling og chambara (fekting) som allerede er tilgjengelig på Wii Sports og Wii Sports Resort. . De nye idrettene er fotball, volleyball og badminton. Golf vil også bli lagt til som gratis DLC denne høsten.

Traileren viser også flere varianter av valgfrie flerspiller- og spillmoduser som ser morsomme ut for å gi flere spillmuligheter.

Spillere, for eksempel, vil ha muligheten til å legge til hindringer i veien når de bowler for å live opp spill. De kan også spille Survival Bowling, en modus som setter 16 tilfeldige spillere online i en bowlingturnering. For fekting kan de også velge mellom 3 forskjellige typer sverd, inkludert et som lader opp med energi og elektrokuterer motstanderen.

Den nye traileren viste også et eksempel på handling for hvert av de forespurte trekkene i spillet, for eksempel fotball hvor det vil være mulig å sparke ballen hvis du kjøper den fysiske versjonen av spillet som inkluderer en Joy-Con benstropp. Selvfølgelig, siden dette er et spill som spilles helt i bevegelseskontroll, må du bevege deg og fremfor alt holde Joy-Con godt. Programlederen gjør grepene rolig, men vi vet at de fleste spillere må være veldig forsiktige med å bryte alt rundt seg.