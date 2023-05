En ny oppblomstring i nye registreringer i Belgia: belgiernes favorittmerke forblir uendret

Antall nye personbilregistreringer steg kraftig i april sammenlignet med året før, konstaterer Fibiac. Sektorforbundet rapporterte en økning på 40 %, etter en økning på 40 % allerede registrert i mars. Ifølge Auto Union er både det individuelle og profesjonelle markedet på vei oppover.

Elbilen under 25.000 euro er allerede annonsert

I de fire første månedene ble det registrert over 170.000 nye personbiler, en økning på 30 % sammenlignet med samme periode i fjor. Disse registreringsnumrene er ikke direkte knyttet til gjeldende ordrebok.definerer forbundet.

LCV-markedet hadde også god månedlig vekst og avsluttet april med en fjerde månedlig økning på rad i 2023 (+19 %). I segmentet for tunge kjøretøy var trenden enda bedre: en økning på 24 % for de under 16 år og en økning på 30 % for de over 16 år.

Tesla Model Y har blitt den mest solgte bilen i Belgia etter Volvo XC40 og Toyota Yaris

BMW var igjen det mest populære personbilmerket i april, med en markedsandel på 10 %, fulgt av Volkswagen (9,1 %), Audi (7,5 %), Mercedes (7,3 %) og Peugeot (7,1 %).