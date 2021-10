En ny rekord for fremveksten av Bitcoin!

Kryptovalutaen, som har handlet for mindre enn $1 i 12 år, nådde en topp på $66 273 under økten rundt 14:00 GMT (16:00 i Paris), opp mer enn 50 % i løpet av en måned og mer enn 450 % mer. Ett år.

Bitcoin har i en måned nytt godt av lanseringen av sitt første pristilknyttede indeksfond (ETF) på New York Stock Exchange, som begynte å handle på tirsdag: Investorer håper de nye fondene kan gå inn i kryptovalutamarkedet med dette nye regulerte finansproduktet.

Den første handelsøkten ser ut til å ha vært vellykket, ettersom ETFen hadde 24,4 millioner handler og endte opp med en kraftig oppgang.

“Dette beviser at det er en sterk appetitt på Bitcoin,” kommenterer Foad Razakzadeh, analytiker ved ThinkMarkets, som bemerker at dette ETF-kjøpet ikke representerer en direkte investering i Bitcoin.

Ved å kjøpe nye ETF-aksjer vil ikke investorer satse direkte på Bitcoin. Pengene deres vil bli satt inn i futureskontrakter knyttet til bitcoin.

Det indirekte aspektet ved denne plasseringen har vært grunnleggende i øynene til den amerikanske markedsregulatoren, Securities and Exchange Commission, som jevnlig har advart om betydelige svingninger i bitcoin.

Regulatorer sliter med å posisjonere seg på temaet kryptovalutaer, hvis desentraliserte nettverk er vanskelig å kontrollere.

Imidlertid har flere store navn innen teknologi og finans på Wall Street annonsert nye krypto-relaterte prosjekter de siste 12 månedene.

For et år siden, 21. oktober 2020, begynte nettbetalingsgiganten Paypal å øke prisene ved å lansere en tjeneste for kjøp, salg og betaling av kryptovaluta.