En ny studie tyder på at vannet i havene kommer fra asteroider

[EN VIDÉO] 42 store asteroider i hovedbeltet ble skannet av VLT VLTs SPHERE-instrument har observert de største hovedbelteasteroidene mellom Mars og Jupiter.

Oppdrag Apollo Og interplanetariske sonder som ble lansert på 1970-tallet gjorde det mulig å i store trekk bekrefte et scenario som hadde blitt utarbeidet i tidligere tiår. Kometer EN Protoplanetarisk disk Rik gass Og støv rundt en unge solen For omtrent 4,56 milliarder år siden.

Denne scenen dukker opp og vokser Steinete planeter som jord, kvikksølv Eller innen mars AggregasjonMed et bombeflyAsteroider og kometer, spor som fortsatt er synlige i form av månekratere. Vannet i jordens hav må komme fra denne eksplosjonen, men debatten har fortsatt i flere tiår om den nøyaktige naturen til de mindre himmellegemene som er ansvarlige for dette bidraget. Vann har med andre ord vært nøkkelen Kometer Eller asteroider?

Futura har viet flere artikler til denne debatten, og bringer i dag en ny seksjon til den via I en artikkel Naturlig astronomi. Den rapporterer noen konklusjoner fra analysen av prøvene saken Jorden ble rapportert innen slutten av 2020 av en japansk sonde Hayabusa-2. Disse modellene kommer fra Asteroide Ryugu («Dragon Palace», på japansk), tilhører Apollo-familien av meteoritter, C-typen. Kondritter Den finnes på jorden og ligger 300 millioner kilometer fra planeten vår.

Med en diameter på mindre enn 900 meter, bekreftet undersøkelse av prøvene tilstedeværelsen av originalt materiale fra tidspunktet for dannelsen. Solsystemet Og det er lite endret til tross for spor av varme og vannsirkulasjon Væske Men temperaturen bør ikke overstige 30 grader Celsius.

Hydrogenisotoper som kosmogoniske sporstoffer

Kosmokjemikere studerer prøver Ryuu Forklar i dag at analysen av Hydrogen- og nitrogenisotoper er rikelig Påpek nok en gang forholdet mellom asteroidevann og jordens hav.

For å forstå hva det er, husk at det naturlig er to typer vann, en normalAtomer avHydrogen H med singel Proton til sentrum; Den andre, kalt tung, består av deuterium D-atomer, så ett proton og et Nøytron.

ble en del av vannet på jorden Molekyler Et hydrogenatom er erstattet med deuterium. Vi kan dermed definere D/H isotopforholdet for opprinnelse av sjøvann i kosmokjemi.

Ved å sammenligne dette forholdet med det Meteoritter og kometer, slik at det kan bestemmes hvem som er forelderen til vannet i havene. Gjennom årene, avhandlingen om opprinnelsen til dette vannet Vulkansk utgassing Den unge jorden ble forlatt og pendelen sluttet aldri å svinge vekselvis til siden av kometer eller til siden av meteorer.

En studie av meteoritter på jorden – for det meste fra hovedasteroidebeltet – var i stand til å fastslå at D/H-forholdet i gjennomsnitt var i størrelsesorden 140. BPM Mens dette forholdet, når det ble bestemt i noen kometer, var mellom 150 og 300 ppm. På jorden er det omtrent 150 ppm, noe som utelukker komethypotesen, eller i det minste at kometer ikke er hovedkilden til jordens vann.

Ryukus analyser støtter derfor asteroidehypotesen.

Solsystemet er et laboratorium for å studere dannelsen av gigantiske planeter og livets opprinnelse, som kan brukes sammen med resten av det observerbare universet til samme formål. Mojo: Modellering av opprinnelsen til de jovianske planetene, nemlig modellering av opprinnelsen til de jovianske planetene, er et forskningsprosjekt som resulterte i en serie videoer som presenterer teorien om opprinnelsen til solsystemet, og spesielt opprinnelsen til gassgigantene, av to anerkjente eksperter, Alessandro Morbidelli og Sean Raymond. Klikk på det hvite rektangelet nede til høyre for en mer nøyaktig fransk oversettelse. Engelske undertekster bør vises senere. Klikk så på mutteren til høyre for rektangelet, deretter «Undertekster» og til slutt «Automatisk oversett». Velg «fransk»