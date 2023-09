En ny type radar vil snart dukke opp på veiene

England tester for tiden en spesiell radar. Forbedret med kunstig intelligens, fungerer den hånd i hånd med myndighetene for å straffe alle brudd. Det fungerer.

Kunstig intelligens (AI) er ikke bare ChatGPT. Politiet i Cornwall, sør i England, har startet en prøveperiode med en ny type fotoboks. AI-drevne sikkerhetskameraer skaper kaos. 300 sjåfører ble bøtelagt på tre dager. Over tusen etter en uke.

Installert på en hovedvei, lar ikke radaren noe passere. Systemet er produsert av det australske selskapet AccuSensus, og har blitt testet i deler av landet siden 2022.

Halvautomatisk

Uten å gå inn på tekniske detaljer, bare vit at det er nesten umulig å unnslippe årvåkenheten til disse kameraene. Enkelt sagt, radar skanner trafikk og registrerer bilder av kjøretøy som kommer inn i synsfeltet. Den generelle kvaliteten er relativt høy på grunn av de høye lukkerhastighetene og ulike filterlinser.

Når bildene er tatt opp, griper kunstig intelligens inn. AI skanner data, flagger støtende drivere og endrer bilder. I det siste trinnet kontrollerer myndighetene lovbruddene identifisert av systemet og fortsetter å sanksjonere sjåføren.

AI går inn i overvåking

Det som er viktig å huske fra alt dette er at kunstig intelligens blir stadig viktigere innen overvåking. Han husket Business Insider, Storbritannia er også en pioner innen denne sjangeren. Fra mai 2023 vil landet installere AI-drevne kameraer på motorveier for å oppdage sjåfører som kaster søppel ut av vinduer.

På samme måte kan vi nevne bydelene Barcelona og New York City som bruker denne typen kamera for å oppdage svindlere. For ikke å snakke om planene til vår franske nabo som ønsker å innføre ansiktsgjenkjenning på sine overvåkingskameraer for OL i 2024 i Paris.

Det er tydelig at integreringen av AI i sikkerhetssystemer ikke har stoppet blekksølet. Hovedsakelig av etiske grunner. Når det gjelder trafikksikkerhet, kan denne forbedringen redde noen liv ved å gjøre sjåførene mer oppmerksomme.



