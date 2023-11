En nyhet kommer til WhatsApp: talechatter

Talechatter vises på WhatsApp. Funksjonen er mindre restriktiv enn gruppesamtaler, og vil være tilgjengelig i samtaler med flere deltakere. På iOS, som på Android.

WhatsApp starter storskala distribusjon av talechatter. I henhold WABetaInfo, funksjonaliteten, testet siden august 2023, kommer snart på våre iOS- og Android-smarttelefoner. Så lenge brukerne har gjort de siste oppdateringene.

Som en påminnelse var talechatter opprinnelig ment å være en overhaling av WhatsApps ringesystem. Det ene førte til det andre, og prosjektet ble en fullverdig funksjon som utfyller taleanrop. For det er det det handler om: å overvinne andres feil.

Hvordan virker det ?

Inntil nå, hvis du ønsket å chatte personlig med flere medlemmer av samtalen din, hadde du ikke noe annet valg enn å ringe. Systemet er imidlertid fortsatt begrenset. Rett og slett fordi et taleanrop inviterer alle deltakere til å bli med i samtalen og fremhever telefoner i samtalen.

Den største fordelen med stemmechatter ligger i deres skjønn. Faktisk lar funksjonaliteten deg starte en samtale uten at deltakernes smarttelefon ringer. I stedet mottar gruppemedlemmer et stille varsel for å varsle dem om at en talechat pågår.

Derfor kan hver bruker bestemme om han vil delta i samtalen eller ikke. I tillegg er det også mulig å se hvilke gruppemedlemmer som deltar i samtalen. Enten fra stemmebølgeikonet som er tilstede i samtalen eller fra «Anrop»-fanen. Og hvis chatten forblir inaktiv i mer enn 60 minutter, deaktiveres den automatisk.

Det er klart at alle talechatter drar nytte av ende-til-ende-kryptering. Det er ingen tvil om at WhatsApp vil kompromittere konfidensialitet. Det gjenstår en liten egenart som får deg til å smile, siden funksjonaliteten kun er tilgjengelig for samtaler med mer enn 32 personer. Og dette, mens katten har kapasitet til… 32 personer.

