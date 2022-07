En nylig oppdatering gjør det mulig å deaktivere ALLM

Det er et alternativ som vil fjerne en torn i øyet på enkelte spillere, spesielt de som er utstyrt med Sony-TV-er. Den siste programvareoppdateringen for PS5 gjør det mulig å klare seg uten ALLM, ellers » Autotype bildemodus «. Sistnevnte lar TV-en oppdage når spillet startes på konsollen og bytte til riktig bildemodus for å minimere forsinkelsen. Tvert imotDenne funksjonen gjør det også mulig å automatisk bytte til kinomodus når en Blu-ray- eller streamingapplikasjon kommer opp.

Nettopp før denne fusjonen var ALLM kontinuerlig aktiv. For eiere av avanserte Sony TV-er betyr dette å låse noen bildeinnstillinger i spillmodus, noe som resulterer i et bilde som prioriterer jevnhet og lav ventetid fremfor kvalitet. På dette tidspunktet kan PS5-spillere deaktivere ALLM og justere bildet etter eget ønske. På den annen side er ALLM obligatorisk aktiv fra det øyeblikket VRR aktiveres.

Når du går til konsollinnstillingene (Innstillinger > Skjerm og video > Videoutgang > ALLM) er nå to valg tilgjengelige: «Auto», der ingenting endres, og «Deaktivert», der ALLM er inaktivt. Du bruker VRR.