En oppstart på den tiden prøvde å ansette meg for å presse kundeprodukter til jobbintervjuer

For mange år siden, før hans britiske regjeringstjeneste og AMP Rebellion-perioden, da Terence Eden drev et mobilteknologikonsulentfirma, tilbød en London-basert oppstart å betale ham for å ta jobbintervjuer med den hensikt å akseptere tilbud.

Hans eneste formål med å nærme seg selskaper under dekke av å lete etter arbeid der, er å velge produkter for nystartede kunder.

Eden fortalte denne historien Nettsted Fredag ​​etter gjenoppdagelsen av den utløpte ukjente kontrakten han hadde signert på den tiden for å lære om dette sparket.

Han omtaler det nå nedlagte selskapet som “Frank”. Registrering På spørsmål om han trygt ville oppgi selskapets sanne identitet, nektet han høflig. Likevel blir tråden her sett på som troverdig, i håp om at en leser kan gjenkjenne selskapet.

Internettrekrutteringen er full av skrekkhistorier der ulykkelige arbeidssøknader står overfor ekstraordinære krav eller ubehagelige situasjoner. Nylig FBI Advart Om kriminelle som bruker falske nettsteder og stillingsannonser for å lokke arbeidssøkere til å overgi personlig informasjon for identitetssvindel.

Ukvalifiserte jobbkandidater med falsk legitimasjon støttes noen ganger av uærlige rekrutteringsbyråer, noe som er en langvarig bekymring blant bedriftsansatte ledere.

Men å lete etter en jobb som agn og bytte markedsføringsmulighet er ikke noe du ber om hver dag.

Eden beskriver samtalen i innlegget sitt og forklarte hvorfor “Frank” -medarbeidere ønsket å betale for et intervju for jobber han ikke tok.

Under hvert intervju med de innledende delegatene forklarte han at han evangeliserte kundeprodukter. “La oss anta at AWS vil selge flere Infinitash-lisenser,” husket Eden, nå et eksempel på den løst ombygde historien til den populære fantasy AWS-tjenesten. “De betaler oss for å utsette dette ordet for store selskaper og nystartede selskaper.”

Spurte hvordan det kan fungere. De svarte at et intervju kan spørre hvordan han håndterte en vanskelig situasjon i en tidligere jobb. “Vi vil at du skal snakke om hvordan bruk av Infinitas har gjort livet enklere for teamet ditt,” sa han.

Da Eden ble presset tilbake og sa at han ikke hadde noen erfaring med de nevnte produktene, insisterte oppstartssekretærene på at de bare sendte kundenes produkter til intervjuer med selskaper som ikke allerede hadde brukt produktene, og at de ville betale ham til sertifisere produktene, hvis noe ekspertise viste seg nødvendig.

Da Eden spurte om denne ordningen var etisk, sa han: “Våre investorer tror det!”

Men denne rare forretningsmodellen har aldri sett sin fot. Eden sier at han nektet jobben og møttes deretter i starten av noen få konferanser før de forsvant.

I det siste, selv om ting har kommet i full sirkel. Når han ansetter potensielle jobbkandidater, sier Eden at han noen ganger hører mistenkelig entusiastiske godkjenninger fra spesifikke JavaScript-strukturer eller kodeditorer, og det får en til å lure på om “Frank” på en eller annen måte overlevde.

Sosiale medier er “innflytelsesrike”, og vi må se at passiviteten til “Frank” aldri etterlater oss upubliserte markedsføringsforhold, falske anmeldelser og falske kontoer, selv lykke gratulasjoner og deres avstand fra reell oppførsel. ®