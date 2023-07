En overføring på femten millioner er fortsatt utestående

For noen dager siden rapporterte vi at Genoa var spesielt interessert i å se Nova Ohio spille under deres farger. Det er imidlertid ikke Plan A for den nederlandske spissklubben, som drives av 777 Partners.



og ifølge opplysninger fra Sky Sport, Genovas prioriterte rute, Matteo Retagui, kan snart slutte seg til erkerivalene Sampdoria. En kontantoverføring på ikke mindre enn femten millioner til Tigeren som er bosatt i det argentinske mesterskapet. Den italienske landslagsspilleren på sin side har imidlertid gjort det kjent for ulike parter at han ønsker å utforske alle alternativer før han bestemmer seg for fremtiden. Lederne i begge klubbene er på sin side fortsatt rundt bordet for å sluttføre de siste detaljene.

Mateo Retegui i tall

San Fernando-innfødte har scoret 35 mål på 67 kamper i alle konkurranser for klubben han har spilt for siden 8. februar 2022. Hans nettoformue er for øyeblikket estimert til seksten millioner euro.

