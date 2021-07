En person dør og ti skades når orkanen Elsa treffer Florida etter orkanadvarsler Verden | Nyheter

Klokka 17 lokal tid (klokken 21 GMT) sentrerte den tropiske stormen Elsa Georgias Voltosta. Myndighetene sier at en person ble drept da et tre falt og traff to biler onsdag i Jacksonville, Florida. Ekstreme nivåer av flomfare ble kunngjort minst ti steder, inkludert på en marinebase sørøst i Georgia.